Jeho kariéra je spojena se třemi kluby. Začal v Záblatí, pak prošel mládežnickou akademií Baníku Ostrava od U16 po U19, za muže kopal sedm let v bohumínském Bosporu a v roce 2017 se vrátil zpět do Slovanu. Čtvrtý rok je navíc i jeho předseda.

Klukům jsem říkal, že zraju jako víno, směje se Kovács, nový snajpr Horní Suché

Má z pozice své funkce jisté místo na hřišti v každém zápase? „To určitě nemám,“ směje se všestranný hráč s desítkou na dresu, který může nastoupit v záloze, obraně i útoku. „Trenérům do sestavy nekecám, to by nedělalo dobrotu, respektuji vždycky jejich rozhodnutí. Se svým výborem se starám o chod klubu jako takový, mužský fotbal nechávám na trenérech. Jak postaví sestavu je na nich,“ tvrdí hrající předseda.

V předešlém ročníku I.B třídy skončil Dušan Socha v tabulce střelců skupiny B na 21. místě s 10 brankami. Letos má na kontě už čtyři, jednu dal ve 4. kole Ostravě-Jih (2:2). Přesto se Záblatí zatím moc nedaří, v tabulce je s pěti body za dvě remízy a jednu výhru v Darkovicích (1:0) desáté.

Kluci to mají těžké, musí to odběhat za mě, směje se Jaty, elitní střelec Orlové

„V minulých sezonách jsme hráli na špici. Tohle je asi nejhorší vstup, ale věřím, že se tam vrátíme. Měli jsme těžký los, za sebou už máme silnou Píšť, Hrabovou a Ostravu-Jih, teď nás čeká Slavoj Rychvald, který ještě neprohrál,“ upozorňuje na favorita soutěže.

„Ze začátku nás trápila zranění a dovolené hráčů, teď se nám konečně postupně vracejí a hra už vypadá jinak. Máme hodně šancí, ale je potřeba i pořádně bránit, protože dostáváme spoustu gólů třeba ze standardek. Věřím, že se to zlomí, body zase začneme sbírat a vrátíme se do první poloviny tabulky,“ je přesvědčen Dušan Socha.

Dva hattricky v zápase? To jsem nikdy nedal, říká šestigólový Hajník z Libhoště

Kromě Slovanu se musí věnovat své práci. „Mým zaměstnáním je vedoucí hal v městské společnosti Bospor Bohumín,“ vysvětluje s tím, že se stará o chod sportovních stánků Bospor a Bosporka i tenisových kurtů.

K tomu v bohumínském klubu Bospor trénuje fotbalový dorost a angažuje se také na dění ve městě. „Jsem zastupitel. Bohumín je město sportu, bydlím tady rád, a když mě před čtyřmi roky oslovili s tím, jestli bych nechtěl pomoct, řekl jsem si, že to dělají dobře a do týmu skvělých lidí, za kterými je vidět práce, jsem se přidal,“ říká s tím, že v nadcházejících volbách bude post v zastupitelstvu obhajovat.