/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Těšína navázali na domácí vítězství s Dolním Benešovem (3:0) a ve 25. kole krajského přeboru naplno bodovali i v Háji ve Slezsku. Sobotní zápas vyhráli 3:0, o góly se rozdělili David Martynek a Luděk Maceček, jeden si dal soupeř vlastní. Brankář Daniel Kulig vychytal na jaře už pátou nulu.

Zápas 20. kola krajského přeboru Český Těšín - Petřvald na Moravě 2:2. | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„Hráči splnili to, co jsme si řekli a na co jsme je upozornili. Domácí jsme nepustili k ničemu vážnějšímu, všechno jsme přetavili v góly. Jsem maximálně spokojený,“ hodnotil trenér Českého Těšína Petr Sostřonek průběh duelu.

„Háj není lehký soupeř, ale eliminovali jsme jeho útočníky, které jsme nepustili k ničemu a naopak my jsme hrozili. Využili jsme špatnou rozehrávku brankáře a Maceček dal gól, takže do kabin jsme šli za stavu 1:0,“ popsal změnu skóre ve 33. minutě. Autorství úvodní branky ale bylo připsáno domácímu Mišancovi, který střelu tečoval.

Další dva góly padly ve druhém poločase. „Po přestávce se nám podařila jedna akce, po autovém vhazování jsme rozebrali soupeře a Martynek dal gól. Pak střídající Bora utekl, nahrál před bránu a Luděk Maceček dal na 3:0,“ popsal kouč další dvě přesné trefy.

„Byl to kvalitní výkon po všech stránkách, v obraně i v útoku. Dnes jsme to odpracovali hodně dobře, pro kluky je to povzbuzení do dalších bojů,“ konstatoval Petr Sostřonek s tím, že těžký duel čaká tým v sobotu doma.

Bude to přímý souboj o 2. místo v tabulce - do Českého Těšína přijede Vratimov, který zatím tuto příčku drží s náskokem jednoho bodu před svěřenci Petra Sostřonka.

Krajský přebor – 25. kolo:

TJ Háj ve Slezsku – FK Český Těšín 0:3 (0:1)

Branky: 33. vlastní Míšanec, 58. Martynek, 79. L. Maceček. Rozhodčí: Jurygáček - Levinger, Pasterčák. ŽK: Konvička (Háj). Diváci: 99.

Český Těšín: Kulig – Slowiaczek (83. Osička), Lanc, Hamrozi (76. Bora), Potůček, Martynek (88. Gibiec), M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček, Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.