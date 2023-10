/FOTOGALERIE/ Tohle nebyl jejich den! V souboji s jedním z favoritů krajského přeboru měli fotbalisté Slavie Orlová výhodu domácího hřiště, přesto jim na něm nezůstal ani bod. V sobotním zápase 9. kola podlehli Petřvaldu na Moravě 2:4. Střelcem gólu Slavie byl v 67. minutě Dominik Renta, druhý si dvě minuty před koncem duelu srazili hosté do brány sami.

Zápas 9. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Petřvald na Moravě 2:4. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Soupeř se netají cílem postoupit, v kádru má rozdílové hráče, Kovařík, Celba a Vengřinek, mají zkušenosti i obrovskou kvalitu,“ upozornil trenér Orlové Roman Divina na sílu hostů.

Petřvald poslal do vedení už ve 3. minutě Macíček. „Dostali jsme hodně laciný gól po takové nemastné – neslané střele a to trošku ukázalo, jak se bude zápas vyvíjet. Taktika přitom byla úplně jiná, hrát zezadu na brejky a nedostat gól,“ prozradil Roman Divina.

V prvním poločase inkasovali domácí po nedorozumění v obraně i podruhé, základ ke svému hattricku položil v 15. minutě Kovařík.

„Ještě se dalo hrát a s výsledkem něco udělat. Měli jsme tři velké šance, Kadlíček šel sám na gólmana, ale trefil ho do hlavy. Renta to měl z otočky v šestnáctce těžší a pak jel samostatně na brankáře Motloch. Tam se ten chleba lámal,“ mrzelo kouče Slavie, že se do přestávky nepodařilo náskok hostů snížit.

„Nevzdali jsme to, ve druhém poločase jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale Kovařík nám zase ukázal svou sílu,“ připomenul druhý ze tří gólů kanonýra Petřvaldu. Padl v 60. minutě. „I když jsme to zkorigovali krásnou kombinací Motloch – Renta a chtěli se nadechnout, tak jsme dostali čtvrtý gól a bylo po fotbale,“ konstatoval Roman Divina po zkompletovaném hattricku Kovaříka.

„Soupeř nás prvních osmnáct minut přehrával, splnil to, co chtěl a dal dva góly Pak se trošičku zatáhl a hrál to, co potřeboval. Škoda, že jsme nedali kontaktní gól ze šancí na konci prvního poločasu, mohli jsme ho potrápit i ohrozit,“ dodal trenér Slavie.

Krajský přebor – 9. kolo:

Slavia Orlová – Petřvald na Moravě 2:4 (0:2)

Branky: 67. Renta, 88. vlastní Celba – 15., 60. a 70. Kovařík, 3. Macíček. Rozhodčí: Švec – Kolarský, Pasterčák. ŽK: Botur, Buchvaldek – Dujsík, Hommes. Diváci: 86.

Slavia Orlová: Buček – Buchvaldek, Nowinski (69. Puchala), Kadlíček (57. Slowik), Lindner, Matloch, Maleňák, Zach, Botur, Renta, Derik (57. Czaicki). Trenér: Roman Divina.