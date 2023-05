/FOTOGALERIE/ Před týdnem přerušili černou sérii, když doma porazili Oldřišov (3:0), ale ve 26. kole krajského přeboru fotbalisté Dolních Datyní na předchozí vítězství nenavázali. Gólem v první minutě nastavení v Dolním Benešově v sobotu prohráli 1:2. „Jsem z toho smutný, protože kluci celý týden na tréninku dřeli a pak je někdo umyje. Bylo to ukradené vítězství,“ konstatoval po zápase trenér Jestřábů Petr Blejchař.

Zápas 22. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová

„První poločas byl z obou stran takový nemastný – neslaný, moc krásy nepobral a zaslouženě skončil 0:0. Remíza odpovídala jeho průběhu,“ vrátil se k dění na hřišti Petr Blejchař, zkušený kouč Dolních Datyní.

„O přestávce jsme si k tomu něco řekli a do druhého jsme nastoupili aktivně, dali jsme gól na 1:0 a byli lepší,“ začal hodnocení druhé pětačtyřicetiminutovky, v níž Kodenko ve 49. minutě otevřel skóre utkání.

„Pak jsme měli další šance. Cileček šel sám na brankáře, chtěl zakončit, ale v šestnáctce byl zfaulovaný. Nechápu, proč rozhodčí neodpískal penaltu, byla na dvě stě procent,“ popsal situaci, po která nebyla potrestaná. „Potom byl další faul na Rozsívala a penalta zase nebyla,“ upozornil Petr Blejchař.

„Byli jsme lepší na míči, takže jsme měli i další šance, které jsme neproměnili. To je jediné, co dnes mohu klukům vyčítat, utkání by se tím definitivně zlomilo,“ mrzely ho nevyužité příležitosti.

Pravidlo nedáš – dostaneš platilo i v sobotu. „Benešov neměl nic, ale po naší chybě dal na 1:1 a utkání směřovalo k remíze. V nastavení jsme pak z hranice ofsajdu dostali na 1:2 a domácí lavička i diváci nám začali nadávat do vidláků,“ vylíčil trenér Dolních Datyní, které jsou městskou částí Havířova.

„Z našeho pohledu v zápase o nic nešlo, chtěli jsme hrát fotbal a zase posunout náš výkon. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale nakonec jsme odjížděli naštvaní a zklamaní z toho, jak se utkání vedlo. Kdyby penalta byla, je po zápase, tak se zbytečně vyhrotil. Rozhodčí ho absolutně nezvládli, okadli nás o vítězství,“ konstatoval Petr Blejchař.

Krajský přebor – 26. kolo:

FC Dolní Benešov – TJ Dolní Datyně 2:1 (0:0)

Branky: 73. Jaroszek, 91. Osvěčík - 49. Kodenko. Rozhodčí: Dvořák - Tomšík, Takáč. ŽK: Herich, Sebrala, Osvěčík – Cenek, Kaduch. Diváci: 50.

Dolní Datyně: Klimsza – Novotný, Kudláček, Matyska (82. Kučera), M. Cenek. M. Cileček, Kaduch, Maršál, Střižík, Kodenko (69. Rozsíval), Máša. Trenér: Petr Blejchař.