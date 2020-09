Trenér Petr Joukl byl nespokojen s plněním taktických věcí. „Zatím to byl suverénně náš nejhorší zápas,“ mračil se. „Vyprodukovali jsme laciné, hrubé chyby a bylo jich hodně. Soupeři jsme to hodně usnadnili,“ přiblížil.

Těšíňané pustili silného soka do vedení 3:0, a to se těžko otáčí i proti průměrným týmům, natož proti soupeři, který by měl hrát na špici tabulky.

„Celou noc jsem přemítal nad tím, proč byly výkony některých našich hráčů tak ustrašené. Hlubina je jistě kvalitní soupeř, ale třeba Fulnek, se kterým jsme už měli také tu čest, je podle mě kvalitnější a na zadek jsme se z něj neposadili. Proti Hlubině jsme ale vůbec nehráli to, co jsme si řekli,“ nechápal Joukl.

Na důvod bojácného výkonu ale nepřišel. „Raději zapomenout,“ mávl rukou.

Až druhý poločas snesl ze strany jeho týmu přísnější měřítko. Domácí okamžitě snížili na 1:3, jenže prakticky ihned inkasovali po další hrubici v obraně a následné penaltě na 1:4. „Tím bylo po zápase. Herně jsme se sice zvedli, dokázali snížit, ale na body to pochopitelně nestačilo. Máme za sebou špatný týden,“ připomněl Joukl i předchozí nezdar v Čeladné, vinou kterého se Těšín ocitl v poslední třetině tabulky.

FK Český Těšín – Unie Hlubina 2:4 (0:3)

Branky: 51. a 88. z pen. Byrtus – 42. a 54. z pen. Krčmařík, 33. Gaži, 39. Klíma. Rozhodčí: Švec – Vojkovský, Vranay. ŽK: 1:2. Diváci: 150.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek, Joukl, Bolek, Byrtus – Walek – Krucina (46. Folwarczny), Matuszek (46. Bičaník), Michalisko (85. Guznar), Siekiera (79. Opiol) – P. Šiška (85. Matýsek). Trenér: Joukl.