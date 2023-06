Zase pod vrcholem! Na milník Věřňovice nedosáhly. Možná skončím, uvažuje kouč

/FOTOGALERIE/ Desátí, třetí, třetí, šestí, druzí, čtvrtí a letos nejspíš znovu třetí. Smůla fotbalistů Věřňovic v bojích o postup do I.A třídy pokračuje. Tradiční a ambiciózní klub z Karvinska se nedočkal ani v roce 2023, definitivně o tom rozhodla nedělní domácí porážka 0:1 s Petřvaldem. „Zklamání. Obrovské. To je první, co člověka napadá,“ přiznal trenér Martin Kubiš.

Fotbalisté Veřňovic a trenér Martin Kubiš (vpravo nahoře). | Foto: TJ Oldřichovice

