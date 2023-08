/VIDEO/ Pro nádherné góly se není potřeba koukat na anglickou Premier League, nebo Ligu mistrů. K vidění jsou také v nejnižších patrech českého fotbalu. Souhlas by tomu jistě dali i v Záblatí. Celek z Bohumína porazil v duelu 2. kola krajské soutěže I.B třídy o minulém víkendu doma Šilheřovice 2:1, a gólem se na výhře Slovanu podílel také David Dendis, který se trefil výstavně alá Patrik Schick.

FK Slovan Záblatí (David Dendis, gól z půlky) | Video: David Hekele

Běžela 41. minuta, někteří fanoušci už možná vyhlíželi přestávku, aby se občerstvili, když šestadvacetiletému záložníkovi skákal míč kousek za půlící čárou. Mohl ho rozehrát, zpracovat, přemýšlet co dál, ale místo toho se do „kulatého nesmyslu“ opřel takovým způsobem, který překvapil všechny. Především pak hostujícího gólmana Tomáše Köhlera.

„Viděl jsem ze brankář chodí hodně ven, a když mi to takhle hezky skočilo, tak mě nenapadlo nic lepšího, než to zkusit,“ řekl Deníku Dendis, který nestřílel jen tak. Na úspěch si věřil. „Jinak bych to nezkoušel. Ale že to tam tak hezky zapadne, to by mě ani nenapadlo,“ dodal David Dendis.

David Dendis (vpravo).Zdroj: FK Slovan Záblatí

Lidově branku komentoval člověk stojící za kamerou. „Já to schválně smažu,“ vtipkoval v době, kdy hlasatel odhlašoval jméno střelce a diváci bouřili.

Zajímavostí je, že záblatští fanoušci neviděli takový kousek od odchovance Baníku během jeho roční štace ve Slovanu poprvé. V dubnu přeloboval od půlky hřiště i gólmana Hlubiny. „Zrovna ten gól mi hlavou proletěl, když jsem do toho v neděli plácnul,“ usmál se David Dendis. „Ale hlavní je, že jsme to ve druhém poločase zvládli a vyhráli. Důležité body,“ dodal středopolař Záblatí.

Na výstavní branku se můžete podívat ve videu.