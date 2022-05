Vrací se slavná éra Albrechtic? Malý Baník kdysi hrál s velkým Baníkem i Slavií

/PŘÍBĚH DENÍKU, FOTOGALERIE/ To byla jízda! Fotbalisté Baníku Albrechtice v I.A třídě nepřetržitě bodovali od loňského 25. září a skvělou formu do včerejška druhý tým skupiny B předvedl i v okresním poháru Karvinska. Probojoval se až do finále a v něm porazil účastníka krajského přeboru z Českého Těšína 2:1.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Finále Poháru OFS Karviná 2022 FK Baník Albrechtice - Český Těšín 2:1, které se hrálo 11. května 2022 na hřišti Lokomotivy Louky. | Foto: FK Baník Albrechtice/Gustav Guňka

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu