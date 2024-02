Nově tým vede trenér Josef Čermák, který v minulosti působil v Dolních Datyních a Horní Suché. „V době, kdy jsme hráli krajský přebor, byl u našeho mladšího dorostu,“ představuje sekretář staronovou tvář v klubu. Na lavičce vystřídal Dušana Kohúta.

„Klukům dává dost do těla, musí zabrat na fyzické kondici, takže by měli být dobře připraveni. Potřebovali to jako sůl,“ je spokojený Tomáš Lincer.

Z původního kádru během zimy odešli Jan Kociolek (Baník Albrechtice), Ondrej Pacanovský, Dominik Slampiak (vojenská mise), kariéru ukončili Daniel Wróbel a Josef Hoffmann.

Nově budou dres Lokomotivy oblékat Polák Krystian Majerczyk (MFK Havířov), Filip Kulich (Horní Suchá), Petr Czyž (Internacionál Petrovice), Nigerijec Rilwan Salawudeen (Larramendi CF/Španělsko), Kamerunci Nicolas Modo (EE Guineueta/Španělsko), Joseph Ekanga (US Pecq/Francie) a Joe Eyenet (Jeunesse Sport Bassin Aveyron/Francie).

„Dalších pět hráčů, kteří mají zájem u nás být a trénují s námi, se ještě vyřizuje,“ upozorňuje Tomáš Lincer na fakt, že soupiska zatím není uzavřená. „Jedná se o dva Poláky, jednoho Brazilce a Afričana,“ prozrazuje.

Kde klub objevil tolik akvizic z ciziny? „Karviná je malý okres se spoustou kvalitních týmů a hráči se těžko shánějí. Oslovili jsme agenta, se kterým jsme spolupracovali už v době, kdy jsme padali z divize. Tehdy nám sehnal pět hráčů, s nimi jsme se zvedli, ale na záchranu to nestačilo, spadli jsme ze třetího místa od konce,“ vzpomíná sekretář na černé období.

Cíl Lokomotivy v jarní části sezony je jednoznačný. „Záchrana. Nechceme hrát derby s Interem v I.B třídě,“ připomíná Tomáš Lincer místního rivala v pětitisícové obci u Karviné, hrajícího I.B třídu.

Jak se mu nově složený tým líbí na hřišti? „Je to něco úplně jiného, než na podzim. Je vidět, že kluci mají individuální kvalitu a Afričané i zkušenosti. Myslím si, že až se víc sehrají, mělo by to být v I.A třídě znát. Ještě na to máme měsíc, navíc první tři zápasy hrajeme doma, což je výhoda, abychom mohli nasbírat nějaké body a odrazit se,“ přibližuje jarní plán posunu na bezpečné příčky tabulky.

V přípravě zatím sehrála Lokomotiva tři utkání – porazila Slavii Píšť 5:3, Baník Orlová 3:2 a polské Kónczyce Wielke 6:2. V plánu jsou ještě duely s Baníkem Albrechtice (2. 3.), Petřkovicemi (9. 3.) a generálka se Slavojem Rychvald (16. 3.).

Cestu za body, potřebnými k udržení v I.A třídě, začne 23. března doma proti šestým Raškovicím, následují duely s druhou Bystřicí (30. 3.) a devátými Smilovicemi (6. 4.).