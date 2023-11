„Před sezonou byly trošku obavy, že s Davidem Jatagandzidisem odejde i jeho třiadvacet branek, ale věřil jsem, že se to rozloží na více hráčů, a to se splnilo,“ připomíná kouč letní přestup elitního kanonýra Slavie do nedaleké Stonavy.

Podívejte se: Orlová řádila ve Stonavě, proti sobě bojovali otec a syn Věčorkovi

„Na podzim dal Renta osm, Zach sedm, Kadlíček čtyři a další kluci po třech a dvou gólech. Tím nechci říct, že nám ty Davidovy nechybí, ale dopředu do útoku jsme dávali mladé kluky,“ vysvětluje Roman Divina.

Zároveň dodává, že tým s asistentem Alešem Věčorkem skládali dva roky. „Můžu říct, že konec jarní části a teď podzim nám daly za pravdu, složili jsme mančaft, který by měl bojovat na předních příčkách. Začleňujeme do něho hlavně mladé kluky a kromě dvou hráčů celý rok neplatíme za hostování nebo přestup. To je pro nás obrovské plus,“ přiblížuje kouč strategii klubu.

Zápas 8. kola Brušperk - Slavia Orlová 0:2 (23. 9. 2023)

„Máme svou základnu s výbornou prací trenéra dorostu. Nebáli jsme se mladé za určitých okolností už v šestnácti nebo sedmnácti letech dávat do základu mužů. Oni teprve získávali nějaké ostruhy a dnes nám to Danek Slowik, Víťa Czaicki, Kuba Moltoch a další kluci vracejí,“ objasňuje Roman Divina.

„Perfektně se to skloubilo s nestárnoucím Buchvaldkem a střední generací, jako jsou Maleňák, Derik, Renta,“ konstatuje trenér. „Nejvíc mě těší, že máme dobrou partu. Hráči to berou s pokorou, ti zkušenější ví, že i mladí kluci mají svou kvalitu a nepovyšují se nad nimi. Je pro mě obrovské plus, že jsme to s Alešem (Věčorkem) tak dokázali skloubit,“ těší Romana Divinu.

Stoper Petr Buchvaldek má rád fotbal a souboje. Oporou Orlové je i v 50 letech

Jaká bude sestava na jaře? „O změnách v kádru neuvažujeme, kupovat hráče není důvod. Chceme zachovat hostování Puchaly s Lindnerem a víc prostoru dostanou mladí,“ prozrazuje trenér.

V předminulé sezoně skončila Orlová třetí, v minulé sedmá. „Teď jsme po podzimu třetí, ale na paty nám šlapou Kobeřice, Brušperk a další. Byl bych rád, kdybychom si pro jaro dali cíl, že třeba budeme druzí. Ale když skončíme do šestého místa, budu také spokojený, protože to bude daň za to, že tam dáváme mladé kluky. Oni nám to ale za čas zase vrátí,“ upozorňuje Roman Divina.

Zápas 5. kola Slavia Orlová - Pustá Polom 5:3 (2. 9. 2023)

Tento týden Slavia ještě lehce trénuje, po prosincové pauze se znovu sejde 10. ledna. „Na zimní přípravu budeme mít dva měsíce. Klasicky zase pojedeme na soustředění do Horní Lomné a čeká nás opět domácí turnaj na umělce,“ říká trenér.

Mistrovské jaro v krajském přeboru by mělo začít 17. kolem o víkendu 16. a 17. března 2024.