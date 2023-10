/FOTOGALERIE/ Před dvěma týdny si to vyzkoušel proti Vřesině (5:0), teď byl hozen do vod krajského přeboru a musí v nich plavat. První z pěti podzimních zápasů novému trenérovi fotbalistů Stonavy vyšel parádně, s Heřmanicemi jeho tým ve 12. kole v sobotu v Ostravě vyhrál 4:2

Fotbalisté SK Stonava v červnu vyhráli I.A třídu, skupinu B, a v této sezoně poprvé v historii klubu hrají krajský přebor. | Foto: SK Stonava

.Po zkušeném kouči Richardu Benešovi, který se minulý týden rozhodl skončit z osobních důvodů, převzal Stonavu Tomáš Mančař, do 11. kola kapitán týmu. „Vedením byl pověřen do konce podzimní části krajského přeboru,“ prozradil předseda klubu Martin Cyroň.

„Povedlo se to, premiéra dobrá,“ smál se třiatřicetiletý trenér. „Bylo to narychlo, ale nic extra překvapivého. Plánoval jsem, že se tomu budu po podzimu věnovat s trenérem, teď se to trošku uspíšilo,“ přiznal Tomáš Mančař.

S návrhem na jeho novou pozici přišlo vedení klubu a prostor k vyjádření dostali i hráči. Jejich důvěra ho potěšila. „Kabina rozhodla, že mám zůstat u kormidla, tak uvidíme, jak to bude fungovat,“ dodal nový kouč.

Maraton v Brně: Karviná v gladiátorském souboji ubránila sedmou výhru i v deseti

Ač v sobotním zápise o utkání figuroval jako fotbalista, na trávník už bývalý kapitán nevyběhl. „V roli hráče už jsem do toho nechtěl vstupovat. Ještě nás nebyl dostatek, na soupisce jsem byl jenom pro to, kdyby se náhodou něco stalo. Myslím, že v příštím zápase už se nebudu muset převlékat,“ vysvětlil Tomáš Mančař, že do týmu se postupně vracejí uzdravení marodi.

Stonava o výhře v Heřmanicích rozhodla třemi góly v úvodním poločase. Z penalty to rozjel Antonín Chumchal, další dvě trefy přidal Martin Váňa. „Škoda, že jsme poločas nevyhráli ještě vyšším rozdílem. To, co jsme nedali během prvních patnácti minut, bylo trestuhodné,“ připomenul kouč přestřelenou bránu i přesné trefy do strážce domácí svatyně.

„Uklidnili jsme se až proměněnou penaltou za ruku ve vápně, a pak přidali další dvě branky. Soupeře jsme nepustili k ničemu,“ konstatoval.

Šance bez gólů. Chyby Českého Těšína zkušený favorit třikrát tvrdě potrestal

Deset minut po přestávce zvýšil Motyčka na 4:0. „Hra se pak rozkouskovala, dvakrát jsme si nepokryli hráče a nechali si dát od Půdy dvě branky,“ vrátil se ke stavu 2:4.

„Heřmanice se nadechly, my se přizpůsobili jejich hře a trošku se to zkomplikovalo. Naštěstí jsme se vzpamatovali a začali se zase tlačit dopředu, už to nebylo tak divoké,“ oddechl si Tomáš Mančař. „Zasloužené vítězství hlavně za výkon v prvním poločase,“ dodal.

Stonava, která je nováčkem krajského přeboru, vyhrála pošesté v sezoně a na kontě má 18 bodů. V dalším kole v sobotu 28. října hostí Dolní Benešov.

Zkušenost a mládí. Žolnerčíková si plní sny se svým vzorem, beach hraje s Maki

Krajský přebor – 12. kolo:

Heřmanice – Stonava 2:4 (0:3)

Branky: 67. a 79. Půda – 31. a 44. Váňa, 23. z pen. Chumchal, 55. Motyčka. Rozhodčí: Novák – Svoboda, Godfryd. ŽK: Račanský, Šlesár, Velička, Půda, Šimečka – Váňa, Mikšaník. Diváci: 120.

Stonava: Pecha – Motyčka, Siekiera, Fizek (67. Věčorek), Jatagandzidis (28. Vlachovič), Koďousek (82. Kloda), P. Šiška, Chumchal, Mikšaník, Ruisl, Váňa. Trenér: Tomáš Mančař.