„Po delší době jsme vyhráli zase nějaký pohár, je to pro nás povzbuzení,“ připomenul sekretář klubu Gustav Guňka, že stejný triumf slavili v sezoně 1993/1994. „Tehdy jsme postupovali do divize a vyhráli i pohár. V dalších letech jsme nastupovali v Poháru ČMFS a v roce 2000 hráli doma se Slavií Praha, porazila nás 4:0,“ zavzpomínal Gustav Guňka na slavnou éru.

K ní patří i vyřazení Třince v 1. kole. „To bylo v roce 2003, potom jsme hráli s Baníkem Ostrava, který zrovna v té sezoně získal mistrovský titul. Měl tehdy dobrou formu, prohráli jsme 0:3. Z kluků, kteří to zažili už ale nikdo nehraje,“ dodal.

Ve středečním finále na hřišti Lokomotivy Louky přitom Baník až do 53. minuty prohrával. „Soupeř dal rychlou branku už ve 4. minutě. V prvním poločase se jevili jako lepší družstvo, byli nebezpečnější,“ připustil sekretář vítězného klubu.

„O přestávce jsme udělali několik změn, trochu se rozehráli a ovládli střed pole. Začali jsme víc hrozit a z toho padly dvě branky,“ vrátil k 53. minutě, kdy Antonín Chumchal srovnal na 1:1 a o devět minut později trefil vítězství Marcin Žyla.

Baník si teď zahraje semifinále krajského poháru, ve kterém se utká s Vendryní z I.B třídy, kde se 25. května bude souboj konat. „Chtěli bychom uspět i v něm,“ přiblížil sekretář další metu.

Albrechtice jsou v I.A třídě, skupině B, druhé, od vedoucích Řepišť je dělí devět bodů. „Na pár kol, které zbývající do konce, je jejich náskok velký, navíc hrají dobře. To už bychom asi nedali,“ konstatoval Gustav Guňka s tím, že zájem o postup do krajského přeboru mají. „Kdyby to vyšlo i z druhého místa, tak bychom souhlasili,“ prozradil sekretář albrechtického klubu.

Už v neděli od 16.30 hodin čeká Baník zápas „pravdy“ se třetím Vratimovem B, který ho 25. září 2021 na svém hřišti porazil 4:1. Pak následovalo jedenáct utkání bez porážky, z nichž devět bylo vítězných.

„Chtěli bychom se jim revanšovat za prohu u nich, kde jsme hráli špatně. Od té doby jsme se sehráli, úroveň šla trošku navrch a v týmu zavládla pohoda. Do ničeho se nenutíme, chceme, aby kluci hráli pěkný fotbal, a na jaře se nám začalo dařit i před bránou,“ potěšilo Gustava Guň víc vstřelených gólů.

Finále Okresního poháru v Karviné - Loukách:

FK Baník Albrechtice - Český Těšín 2:1 (0:1)

Branky: 53. Chumchal, 62. M. Žyla - 4. Niemczyk. Rozhodčí: Gańczarczyk - Banot, Svoboda. ŽK: Kociolek, Izaiáš -Walek. Diváci: 120.

Baník Albrechtice: Gradek (46. Křístek) - Hovůrka, Čermájm Přeček, Kociolek /46. Cieslawski), Kubiena (46. Koňczyna), M. Žyla, D. Žyla, Izaiáš, Chumchal (89. Chmiel), Golasowski. Trenér: Dušan Kohút.

Český Těšín: Klus - Lanc, Niemczyk, Sostřonek, Bora, D. Maceček (46. Bury), Osička, Walek, Chloň, Byrtus, F. Dohnal (46. Gibiec). Trenér: Jindřich Dohnal.