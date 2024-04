Blíž k zisku všech bodů byli v sobotu hosté, po centru Jakuba Miksy je ve 20. minutě poslal do vedení Martin Kulhánek. „Gascontrol je velmi nepříjemný soupeř a dokázal to i dnes. Taktika soupeře byla úspěšná, plus mu hrál do karet terén,“ uvedl pro web klubu trenér domácího Slovanu Havířov Jaroslav Koniček.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor

Pro jeho tým šlo po odstoupení Těrlicka ze soutěže o jarní premiéru. „Nedostali jsme se do kombinace a veškerá snaha byla zastavena dříve, než jsme mohli zakončit. Když už jsme překonali brankáře, tak míč skončil na konstrukci brány nebo vedle,“ dodal kouč v zimě posíleného Slovanu.