„Jeden bod je málo,“ souhlasí trenér Dětmarovic Eduard Gorol. „Zápasy s Horní Suchou B (0:4) na umělé trávě a Slovanem Havířov (1:2) jsme nezvládli. Byla tam určitě nervozita a očekávání od všech, že to celé přejedeme. I to asi hrálo velkou roli,“ vrací se ke dvěma neúspěchům v okresním přeboru. Celkem v něm tým uhrál 33 bodů za 11 výher se skóre 67:20.

Cílem Dětmarovic je návrat do I.B třídy, odkud vloni v létě sestoupily do okresu. „O to se budeme snažit. Všechno bude hlavně záležet na 1. kole a od toho se to může odvíjet,“ říká Eduard Gorol.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Úvodní mistrovský duel čeká jeho tým 30. března doma se Slavojem Petřvald. „První zápasy jsou většinou hodně těžké, a když ho zvládneme, tak myslím, že si to udržíme a pojedeme zase na vítězné vlně,“ je kouč optimisticky naladěný.

Na startu jara ale bude postrádat potrestané kvarteto hráčů z posledních duelů - David Dočekal má stop na 4 soutěžní utkání od 30. 10., David Gill na 6 utkání od 5. 11., Daniel Hanusek na 8 utkání od 5. 11. a Adam Kotrla dokonce na 6 měsíců (od 30. 10. do 19. 11. 2023 a od 23. 3. do 16. 6. 2024).

Kdo je v týmu nahradí?