/FOTOGALERIE/ Tak tohle bylo pořádné překvapení! Fotbalisté Dětmarovic, lídr okresního přeboru, vyřadili ve čtvrtfinále Poháru OFS Karviná účastníka krajského přeboru. Na domácím hřišti porazili ve středu Český Těšín 3:1 zásluhou hattricku Daniela Hanuska.

Čtvrtfinále Poháru OFS Karviná Slovan Havířov - Slavia Orlová 0:4. | Foto: FK Slavia Orlová

„Abych řekl pravdu, překvapení to bylo i pro nás,“ přiznal s úsměvem Eduard Gorol, hrající trenér Dětmarovic. „Byla to týmová práce a bojovnost všech kluků. Chtěli jsme hrát odzadu a na brejky, což se nám povedlo. Kluci opravdu hráli velmi dobře,“ radoval se Eduard Gorol z postupu do semifinále.

Další dva favorité svou roli ve středu zvládli. Slavia Orlová (krajský přebor) v Havířově smetla Slovan (okresní přebor) vysoko 4:0 a Baník Albrechtice (I.A třída) si i v omlazené sestavě v Havířově poradil 3:2 s Gascontrolem (okresní přebor).

„Pro větší počet zraněných hráčů jsme využili talenty z dorostu. V základní sestavě nastoupili tři, přesto jsme byli lepším týmem. Měli jsme víc ze hry i šancí, jen lepší finální přihrávka a důraznější zakončení nás obralo o góly,“ vrátil se k duelu Robert Taussig, aistent trenéra Baníku Albrechtice, s tím, že po přestávce dostali na hřišti šanci další tři dorostenci.

Čtvrtfinálový zápas Slovan Záblatí – SK Horní Suchá se bude hrát 27. září. I letošní finále Poháru OFS Karviná se odehraje na stadionu v karvinském Ráji, domovském stánku ligového MFK.

Pohár OFS Karviná – 3. kolo:

Gascontrol Havířov – Baník Albrechtice 2:3 (1:1)

Branky: 24. Enenkel, 66. z pen. Kulich – 21. a 47. Izaiáš, 48. Kantor. Rozhodčí: Bolec - Šeruda, Kratochvíl. ŽK: Weiss – Šimák. Diváci: 89.

SK Dětmarovice – FK Český Těšín 3:1 (1:0)

Branky: 7., 66. a 67. Hanusek – 90. Gibiec. Rozhodčí: Jantoš – Bednář, Kiška. ŽK: Skácelík, Egermajer, Hanusek, Edr – Urban. Diváci: 137.

Slovan Havířov – Slavia Orlová 0:4 (0:0)

Branky: 66. a 80. Renta, 68. Kadlíček, 75. Motloch. Rozhodčí: Gańczarczyk - Dabrowski, Urbánek. ŽK: Krzyžánek – Renta. Diváci: 127.

Zápas Slovan Záblatí – SK Horní Suchá se hraje 27. září.