/FOTOGALERIE/ Jedni měli „den blbec“, druhým vyšlo vše, čeho se dotkli. Fotbalisté Horní Suché B se postarali o největší překvapení 13. kola okresního přeboru, když v neděli doma přejeli Dětmarovice 4:0. Suverénní lídr tabulky, který usiluje o návrat do „kraje“, poprvé v této sezoně prohrál. Zápas byl ale pořádná divočina. Kromě čtyř gólů, jejichž střelci byli Kolder a Galík, dvou proměněných penalt, téměř dvě stovky fanoušků viděly i řadu faulů, osm žlutýchi (3:5) a tři červené karty (1:2). A na závěr došlo k boxerskému souboji na hřišti i v hledišti.

Zápas 13. kola okresního přeboru Karviné Horní Suchá B - Dětmarovice 4:0. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

„Nejlepší výkon od doby, co jsme u mužstva. Naprosto přesvědčivé a zasloužené vítězství proti dosud suverénnímu soupeři,“ chválil na webu klubu trenér „béčka“ Sušanů Tomáš Konesz svůj tým. „Jsme na kluky nesmírně hrdí. Za to, jak to s námi občas mají těžké si takové vítězství zasloužili,“ dodal s úsměvem.

„Nebyli jsme v plné sestavě, chyběli nám čtyři hráči ze základu,“ vyjmenoval kouč Dětmarovic Eduard Gorol absence Egriho, Egermajera, Jursy a Ristovského. „Nesedla nám ani umělá tráva, ale na nic z toho se nechceme vymlouvat. Suchá na nás byla dobře připravená, což nás i zaskočilo,“ přiznal trenér hostů.

„Na začátku jsme měli šance, jenže góly jsme nedali. Mohlo to vypadat jinak, ale měli jsme den blbec, vůbec nic se nám nevedlo,“ dodal kouč hostů. Ve 42. minutě navíc přišel o gólmana Dočekala, který dostal červenou kartu za podražení soupeře.

„Chtěl zasáhnout balon a zasáhl i domácího hráče. Naštěstí máme dva brankáře,“ vysvětlil Eduard Gorol, že po přestávce Dočekala nahradil Zavacký.

V 85. minutě pak za hrubé nesportovní chování současně oslabily o jednoho hráče oba týmy. U domácích viděl červenou kartu Orlický. „Udeření soupeře dlaní uzavřenou pěst v sebeobraně na přestupek,“ vysvětlil hlavní rozhodčí Tomáš Ptáček v zápise o utkání.

Předčasně do sprch šel zároveň i Kotrla z Dětmarovic. „Po předchozím nedovoleném zákroku na Orlického ho bezdůvodně několikrát udeřil rukou sevřenou v pěst, po jeho upadnutí na zem do něj třikrát kopl nepřiměřenou silou. Orlický utrpěl krvavé zranění v oblasti obličeje,“ popsal sudí Tomáš Ptáček celý incident.

Podle očitých svědků Kotrla reagoval na plivanec Orlického. A v závěru se mezi sebou poprali i fanoušci obou týmů.

Okresní přebor Karviné - 13. kolo:

Louky - Dolní Lutyně 4:2 (29. Glac, 49. Hanák, 75. Mráček, 94. Bizoň - 50. Botur, 72. Bednář. ČK: 80. Gír – 80. Botur).

Baník Rychvald - Gascontrol Havířov nehráno.

MFK Havířov B - Těrlicko 5:0 (74., 76. a 81. Pomykacz, 52. Kaniok, 79. Jakubec).

Horní Suchá B - Dětmarovice 4:0 (32. z pen. a 45+1. z pen. Kolder, 46. a 78. Galík. ČK: 85. Orlický – 42. Doležal, 85. Kotrla).

Slovan Havířov - Věřňovice B 5:0 (19. Poncza, 27. Horniak, 66. Koláček, 76. Dvořák, 78. Koláček).

Slavoj Petřvald - Viktorie Bohumín 6:0 (29., 44. a 85. z pen. Doležal, 34. Trnka, 65. Nemeth, 82. Szlauer).

Baník Doubrava – Horní Bludovice 2:3 (28. Bielan, 90. z pen. Hogh - 8. a 19. Mikulec, 30. Dorozlo).