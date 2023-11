/FOTOGALERIE/ To se zase děly věci! Fotbalisté Dětmarovic se sice udrželi v čele okresního přeboru Karviné, ale jejich náskok v tabulce se smrskl na jediný bod. V posledním letošním kole totiž podruhé v sezoně padli. Po „béčku“ Horní Suché je v sobotu na jejich hřišti porazil Slovan Havířov 2:1, který přezimuje na 2. místě.

Bitvu o Havířov v sobotním 1. kole okresního přeboru Karviné ovládl Gascontrol, který doma porazil MFK B 1:0. Střelcemgólu byl v 68. minutě Marek Pařík. „Dnes jsme byli tým bojovníků, kluci zaslouží velkou pochvalu," řekl Jiří Lankočí, kouč Gascontrolu. | Foto: Gascontrol Havířov/Petr Sněhota

Lídr soutěže brankou Jana Egermajera od 36. minuty vedl, ale po přestávce se v 55. minutě prosadil havířovský David Horniak, který minutu před koncem normální hrací doby překonal domácího gólmana Lukáše Zavackého podruhé.

OBRAZEM divočina v okrese: Horní Suchá zaskočila Dětmarovice, došlo i na box

V závěru se utkání pořádně vyhrotilo, ve 2. minutě nastavení viděli červené karty dva hráči Dětmarovic – Daniel Hanusek za „Pohoršující, urážlivé výroky - kritika rozhodčího v přerušené hře s hanlivým výrazem ‚Ty ču*áku jeden, po zápase si na tebe počkám, ty ko*ote jeden‘,“ uvedl hlavní sudí Artur Dabrowski v zápise o utkání. Urážky podle něj pokračovaly i po zápase.

Ve stejný moment duel předčasně skončil i pro domácího Davida Gilla za „Hrubé nesportovní chování – prudké úmyslné napadení rozhodčího loktem v nepřerušené hře do zad, následná kritika rozhodčího ‚Ty ču*áku, za co jsi mi dal tu červenou kartu‘,“ zdůvodnil v zápise trest hlavní arbitr Artur Dabrowski.

Co vyvolalo výbuch emocí? „Po jednoznačném zákroku hráče hostů v pokutovém území rukou a neodpískání rozhodčím se pak stalo to, co se stalo,“ upozornil předseda SK Dětmarovice Martin Pasz na moment v závěru normální hrací doby, který byl rozbuškou.

Stonava jede! Tři body vydřela i u silných Jakubčovic, rozhodl Jatagandzidis

„Máme výhrady k tomu, jakým způsobem to rozhodčí celé posoudil. I vývoj hry, kdy žluté karty dostávali jenom domácí,“ připomenul předseda klubu, že hráči Dětmarovic je viděli pětkrát, hosté dvakrát.

Jedna červená karta podle něj byla oprávněná. „Ke kontaktu došlo, ale s tím, jak je to popsané, nesouhlasím, stejně jako s uvedenými nadávkami,“ konstatoval Martin Pasz, který se měl po duelu údajně dobývat do kabiny sudích. „V mobilu on-line vidím, jak rozhodčí tvoří zápis a píše tam lež, a to mě rozčílilo, ale na žádné dveře jsem nebouchal. Pak to v zápise změnil a nakonec zprávu rozhodčího v neděli napsal úplně jinak,“ řekl Martin Pasz.

Podívejte se: Dolní Datyně daly Orlové facku, pak je Slavia v derby porazila

Klub proti tomu podal protest. „Na výsledku to nic nezmění, ale chceme se bránit před disciplinární komisí, abychom tam řekli věci, se kterými jsme nespokojeni. Nechceme jen mlčet a sedět v koutě,“ vysvětlil předseda Dětmarovic. „Nemyslím si, že by tato utkání měli pískat sedmnácti nebo osmnáctiletí kluci, to není úplně v pořádku. Zkušenost s hlavním rozhodčím máme už z jara s dorostem, takže nějaká averze vůči nám tam je,“ poznamenal.

„Chybou bylo, že jsme zápas nenatočili. I když to není naše povinnost, na jaře minimálně ty domácí budeme natáčet, techniku i prostor na to máme,“ dodal předseda dětmarovického klubu.

Hranice neměly šanci. Mladá rezerva Karviné dohání v tabulce ostravský Baník

Vyhrocený konec se nelíbil ani kouči Slovanu Havířov. „Věděli jsme, že zápas bude plný osobních soubojů. Dnes však hra Dětmarovic po stranách a servis pro nejlepšího střelce soutěže Hanouska byla z naší strany zavřená. Kluci plnili své úkoly, a to přineslo ovoce. Do druhé půli jsme šli odvážněji a tlačili jsme se více do zakončení. Dva góly Horniaka stačily na tříbodové vítězství. V nastaveném čase jsme šli do přečíslení tři na jednoho, ale zápas byl přerušen a nedůstojně to zakončilo zajímavé utkání," uvedl trenér Jaroslav Koníček na webu Slovanu Havířov.

Podívejte se: Havířov zažil euforii radosti, Valachy skolil dvěma góly v závěru

Okresní přebor Karviné – 1. kolo:

Horní Bludovice - Dolní Lutyně 4:1 (28. a 80. Mikulec, 34. Polášek, 64. Béreš - 2. Šulej).

Viktorie Bohumín – Baník Doubrava 1:1 (9. Branný - 43. Lipták, ČK: 90+3. Lipták/Doubrava).

Věřňovice B – Slavoj Petřvald 3:2 (9. Čopík, 29. Wojtas, 54. Makovec - 14. z pen. Vanečko, 90. Cudrák, ČK: 34. Kula/Věřňovice B).

Dětmarovice - Slovan Havířov 1:2 (36. Egermajer - 55. a 89. Horniak, ČK: 90+2. Hanusek a Gill/oba Dětmarovice).

Těrlicko - Horní Suchá B 0:2 (22. a 41. z pen. Tyrlik).

Gascontrol Havířov - MFK Havířov B 1:0 (68. Pařík, ČK: 21. Rožnovják/MFK B).

Louky - Baník Rychvald 6:2 (14., 68. a 75. Bélai, 2. a 83. Petřkovský, 33. Andrlík - 30. Musil, 54. Kurušta).