/FOTOGALERIE/ Žádná novinkka, jen překvapení! Letošní finále Poháru OFS Karviná si ve středu 8. května na Městském stadionu v Karviné - Ráji zahrajíí, stejně jako před rokem, fotbalisté Horní Suché a Baníku Albrechtice, dva soupeři z I.A třídy, skupiny B. Obhájce trofeje z Horní Suché v semifinále po výhře 1:0 senzačně vyřadil Slavii Orlová (krajský přebor), Albrechtice splnily roli favorita, když porazily 3:2 lídra okresního přeboru z Dětmarovic.

Finále Poháru OFS Karviná, které se hrálo 26. dubna 2023 na karvinském stadionu v Ráji, Baník Albrechtice - Horní Suchá 1:2 na penalty. | Foto: OFS Karviná/Ondřej Hanzel

Loňské dramatické finále ve skvělé atmosféře, kterou vytvořio sedm stovek přítomných fanoušků, po nerozhodném výsledku 1:1 v normální hrací době, rozhodl až penaltový rozstřel. Vítězně z něj vyšli fotbalisté Horní Suché, když úspěšným exekutorem v šesté sérii byl Ján Štromp. Po roce tak z pomyslného trůnu sesadili Baník Albrechtice, který trofej obhajoval.

Kdo je favoritem letos? Podle postavení v tabulce I.A třídy jsou na tom lépe Albrechtice, ve skupině B jim po 20. kole s 30 body patří 7. místo, Horní Suchá má na kontě 20 bodů a je desátá. Navíc obě vzájemná derby v této sezoně ovládl Baník (3:1 a 3:2). Pohár je ale úplně jiná soutěž.

„Jsme moc rádi, že se nám znovu po roce podařilo dostat do finále a zahrajeme si na ligovém stadionu v Karviné. Snad se nám podaří oplatit Horní Suché porážku z minulého roku,“ přál byl si brankář Albrechtic Břetislav Gradek navázat na předloňský triumf.

„Bude to ale těžké. Ostatně s Horní Suchou je to tak vždycky – jde o derby a to nemá favorita. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, ať přijdou v hojném počtu nás podpořit, držet nám palce a užít si atmosféru,“ přál by si Břetislav Gradek zopakovat stejně skvělou kulisu jako před rokem.

Ta je nezapomenutelná i pro Jakuba Pietrasze, kapitána Horní Suché. „Pro mě osobně to byl jeden z největších fotbalových zážitků, který jsem měl možnost zažít. Hrálo se na krásném karvinském stadionu, kde bylo vše nachystáno jako na ligový zápas. Při rozcvičce četli sestavy, kde byla dokonce ukázána naše jména na velkoplošné obrazovce. Poté nástup na hřiště, kde nás doprovodili budoucí naděje obou klubů. O výbornou atmosféru se postarali fanoušci, takže bylo o motivaci postaráno,“ vrátil se Jakub Pietrasz k loňskému duelu, po němž následovala oslava s pohárem pro vítěze.

„Hrajeme finále proti rivalovi z Albrechtic - takové sousedské derby. Očekávám nasazení obou týmů, vyrovnaný souboj dost podobný loňskému finále. Cítím zodpovědnost, protože v Suché hraju odjakživa. Mám k týmu vybudovaný dlouholetý vztah, takže každý úspěch i neúspěch vnímám emotivně,“ přiznal kapitán loňského vítěze.

Finále má ve středu 8. května výkop v 16.30 hodin, řídit ho bude trojice Gańczarczyk – Lojek, Bolec, jednotné vstupné je 50 korun. Otevřena bude hlavní tribuna, v provozu budou bufet a Fanshop MFK Karviná. Stadion v Ráji a pokladny se otevřou v 15.45 hodin.

Pohár OFS Karviná – semifinále:

FK Baník Albrechtice - SK Dětmarovice 3:2 (2:1)

Branky: 11. Kociolek, 18. Cileček, 77. Porembski - 17. Egermajer, 88. Egri. Rozhodčí: Bebenek – Šeruda, Janák. ŽK: Mik, Jašek (oba Albrechtice). Diváci: 110.

SK Horní Suchá – Slavia Orlová 1:0 (1:0)

Branka: 11. Lukáš. Rozhodčí: Bolec – Chmiel, Sýkora. ŽK: Štromp, Rychtařík, Lukáš, Pastušek, Vojtek – Renta. Diváci: 48.