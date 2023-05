/FOTOGALERIE/ Skvělá divácká kulisa více než sedmi stovek fanoušků, úžasná atmosféra, pořádné drama a nezapomenutelný životní zážitek. Takový byl středeční vrchol Poháru Okresního fotbalového svazu Karviná na velkém stadionu v karvinském Ráji, kde ještě před rokem zářily hvězdy české ligy. Ze souboje týmů I.A třídy vyšla ve finále vítězně Horní Suchá, po penaltovém rozstřelu porazila 2:1 Baník Albrechtice, který obhajoval loňský triumf.

Finále Poháru OFS Karviná, které se hrálo 26. dubna 2023 na karvinském stadionu v Ráji, Baník Albrechtice - Horní Suchá 1:2 na penalty. | Foto: OFS Karviná/Ondřej Hanzel

Oba soupeři si to napřed rozdali „nanečisto“ o víkendu Albrechticích, kde skončil mistrovský zápas 19. kola remízou 1:1. Stejný scénář mělo pohárové finále. Baník i v Karviné vedl 1:0 po brance Tomáše Izaiáše. „V neděli jsme vyrovnali v 84., teď až v 89. minutě,“ upozornil na rozdíl Zdeněk Menoušek, kouč Horní Suché.

„Rozhodčí už chtěl pískat konec,“ dodal zklamaně jeho protějšek Robert Taussig z Albrechtic. „Kluci se snažili, dali do toho všechno a přijde jedna situace, kterou podceníte a hned vás potrestají. Krutě jsme za to zaplatili, a to jsme ještě těsně před vyrovnáním hlavičkou trefili břevno,“ konstatoval trenér Baníku.

„Už se zdálo, že to nedotáhneme, až po posledním centru Standa Ryt přeletěl celou obranu a vyrovnal na 1:1,“ popsal Zdeněk Menoušek střelu, která poslala středeční finále do rozstřelu.

„Je to hodně o hlavě, když dostanete gól těsně před koncem a pak hned přijdou penalty. Euforie na kopačkách těch, kdo ho vstřelí a zklamání na kopačkách těch, kdo ho dostali, se pak promítne,“ poznamenal albrechtický Robert Taussig.

I po sérii pěti pokutových kopů zůstal stav nerozhodný. Pak se stali hrdiny Horní Suché úspěšný exekutor Ján Štromp a neprůstřelný brankář Tomáš Herdzina. „Kluci se po gólu nezhroutili, ale šlapali dál a pořád se snažili hrát, to je pozitivum,“ pochválil Zdeněk Menoušek tým se třemi dorostenci v sestavě.

Co říkali oba trenéři na výběr stadionu pro finále poháru? „Karvinskému svazu za to patří velký dík, skvělá organizace, neskutečně moc se mu to povedlo. Pro kluky i celé okolí to byl obrovský zážitek, a když jsme v 89. vyrovnali, tak jsem zjistil, že na tribuně měli asi převahu Sušani. Bylo to moc pěkné a hodně emotivní,“ rozplýval se Zdeněk Menoušek.

„Pro některé kluky to byla životní událost. Nastupovalo se s dětmi jako v lize, plná tribuna, úžasná atmosféra. Myslím, že pohár tím získal větší prestiž, přihlásí se do něho víc mužstev a bude mít vyšší úroveň,“ souhlasil Robert Taussig. „Všechno bylo úžasné až na ten výsledek. Ten nás bude bolet dlouho,“ dodal.

Slavit nebo smutnit nemohou vítězové ani poražení dlouho, o víkendu se bude bojovat o další body v I.A třídě. „Vyhrát pohár je úspěch, ale byl bych rád, aby nás to nakoplo v soutěži,“ přál by si trenér nováčka z Horní Suché posun z 9. místa tabulky skupiny B výš. Albrechtice jsou v ní osmé. „Štěstíčko se od nás odvrátilo. Musíme se z toho oklepat a jít mu naproti, snad to teď zlomíme v sobotu v Lučině,“ rád by stoupal v tabulce i kouč Albrechtic.

Pohár OFS Karviná - finále:

FK Baník Albrechtice - SK Horní Suchá 1:2 po pok. kopech (0:0, 1:1)

Branky: 55. Izaiáš – 89. Ryt, rozh. pok. kop J. Štromp. Rozhodčí: Novák - Lojek, Pasterčák. ŽK: Ryt (Horní Suchá). Diváci: 712.

Albrechtice: Křístek (46. Gradek) – Hovůrka, Šimák, Vagner, Piecha (18. Porembski, 84. Dorozlo), D. Žyla, M. Žyla, D. Cileček (76. Cyž), Izaiáš, Chumchal, Přeček. Trenér: Robert Taussig.

Horní Suchá: Herdzina – Urbaník (46. Ryt), Kubját, Pietrasz (84. Kulich), Rychtařík – Ševčík (66. J. Štromp), Stuchlík, P. Štromp, Pastušek (46. Witosz) – Janovský, Kraina (66. M. Jurčák). Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.