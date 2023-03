/FOTOGALERIE/ Finále Poháru OFS Karviná bude 26. dubna na karvinském stadionu v Ráji soubojem fotbalových týmů z I.A třídy. Baník Albrechtice, který na cestě za obhajobou trofeje minulý týden vyřadil Internacionál Petrovice (5:2), teď doplnil SK Horní Suchá. V sobotním semifinále, které se hrálo na umělé trávě v Orlové, porazil Slovan Záblatí z I.B třídy 6:0.

Horní Suchá se ve finále Poháru OFS utká 26. dubna v Karviné s Baníkem Albrechtice, který obhajuje loňské prvenství. Snímky jsou ze zápasu 6. kola I.A třídy, skupiny B, Horní Suchá - Baník Albrechtice 2:0. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

„Na oko je to krásný výsledek, ale vůbec to krásně nevypadalo,“ přiznal Zdeněk Menoušek, trenér Horní Suché. „Kluci ze Záblatí hráli dobře, ale my ne. Ke všemu jsme byli laxní a všude pozdě, málo osobních soubojů, navíc nedohraných,“ dodal.

„Poločas jsme protrpěli, více ze hry měl náš soupeř. Góly jsme mu nastříleli až v závěru,“ kriticky hodnotil duel kouč Horní Suché.

Bilance Dolních Datyní: dva góly, tři body a čtyři zranění. Rozhodlo nastavení

Po první pětačtyřicetiminutovce přesto jeho tým odcházel do šatny radostněji. „Měli jsme šance, ale dvakrát jsme netrefili bránu. Až ve 45. minutě se ujal přímý kop Janovského, který zapadl do šibenice. Vedení 1:0 bylo s odřenýma ušima,“ konstatoval kouč.

„Soupeř pak možná odešel trochu fyzicky, dali jsme na 2:0 po pěkné kombinaci,“ pochválil za zakončení Stuchlíka. O dvanáct minut později Ryt zvýšil na 3:0. „Výhra se nerodila úplně jednoduše, tři góly jsme dali až v posledních deseti minutách. Práce máme stále dost,“ upozornil Zdeněk Menoušek na úspěšné střelce Stuchlíka, Ryta a Kulicha.

Českému Těšínu selhali střelci, nedal ani penaltu. Jak hodnotil premiéru trenér?

Fotbalisty Horní Suché, kteří jsou nováčky I.A třídy a v její tabulce přemizovali na 8. místě, tak čeká bitva o pohárovou trofej. „Pro kluky to bude událost i velký zážitek zahrát si na pěkném stadionu a hlavním hřišti v Karviné. Je dobře, že se do finále dostali,“ radoval se Zdeněk Menoušek z postupu.

Baník Albrechtice vloni Pohár OFS vyhrál, v I.A třídě skončil na podzim ve stejné skupině B desátý. Jarní část mistrovské soutěže oba týmy zahájí v sobotu 25. března.

Albrechtice budou obhajovat triumf v poháru, jsou ve finále a čekají na soupeře

Pohár OFS Karviná - semifinále:

FK Slovan Záblatí - SK Horní Suchá 0:6 (0:1)

Branky: 55. a 80. Stuchlík, 67. a 82. Ryt, 45. Janovský, 84. Kulich. Rozhodčí: Gańczarczyk - Bolec, Malik. Bez karet. Diváci: 50.

Záblatí: Kollar - Orihel (67. Skokan), Bratovanov, Galusek, Kempný, Bijok, Socha, Janoš (55. Šindler), Walecki, Dendis, Puta (55. Solich). Trenér: Daniel Mucek.

Horní Suchá: Herdzina - Urbaník (46. Ryt), Pietrasz, Kubját, Rychtařík – Ševčík (78. Kulich), Janovský, Stuchlík, P. Štromp – Kovács (70. Jurčák), J. Štromp (70. Pastušek). Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.