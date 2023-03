/FOTOGALERIE/ V podzimní části I.A třídy se fotbalistům Baníku Albrechtice moc nedařilo, zimu strávili na 10. místě tabulky skupiny B. V okresním poháru Karvinska ale mohou navázat na svůj loňský triumf. V semifinále, které se hrálo na umělé trávě v Orlové, porazili Internacionál Petrovice 5:2. Trofej budou obhajovat 26. dubna v Karviné proti vítězi sobotního duelu Záblatí - Horní Suchá.

Finále Poháru OFS Karviná 2022 FK Baník Albrechtice - Český Těšín 2:1, které se hrálo 11. května 2022 na hřišti Lokomotivy Louky. | Foto: FK Baník Albrechtice/Gustav Guňka

„Semifinále okresního poháru s mužstvem z I.B třídy jsme opět začali nesoustředěně a laxně, což jsme zaplatili úvodním gólem,“ vrátil se nový trenér Baníku Robert Taussig, který v lednu nahradil na lavičce Dušana Kohúta, na facebooku klubu k sobotnímu semifinále s Petrovicemi.

Albrechtice v něm od 17. minuty po brance Hermana prohrávaly 0:1. „Trvalo nám patnáct minut než jsme se otřepali. Pak už se začala projevovat větší vyspělost a fotbalová kvalita. Šance začaly přicházet, my je opět zahazovali, ale do poločasu jsme skóre otočili,“ konstatoval po gólech Izaiáše ve 29. a Davida Cilečka ve 40. minutě a stavu 2:1 pro Baník, který přijel do Orlové jen se dvanácti hráči.

„Druhou půli jsme začali zodpovědněji a šance narůstaly, i když zahazování pokračovalo. I tak jsme skóre navýšili na 4:1. Soupeř už jen korigoval svým druhým gólem a konečný stav byl nakonec 5:2,“ radoval se albrechtický kouč z vítězství a postupu do finále.

„Až na úvod jsem byl spokojený s předvedenou hrou. Jen musíme zlepšit proměňování šanci. Dnes nám konečně zase dobře zahrály kraje zálohy. Teď už se jen můžeme těšit na finálového soupeře,“ dodal Robert Taussig.

Závěrečný souboj o trofej se odehraje 26. dubna na Městském stadionu v Karviné - Ráji. „Pokud to klimatické podmínky dovolí, budou se moci finalisté okresního poháru proběhnout po trávníku, na kterém hráli a ještě budou hrát nejlepší fotbalisté z naší ligy. Za sehrání utkání v takovém místě jsme rádi a děkujeme klubu MFK Karviná za spolupráci,“ sdělili Jiří Lincer a Tomáš Červenka, členové organizačního výboru z řad OFS pro tuto akci.

Pohár OFS Karviná - semifinále:

Internacionál Petrovice - Baník Albrechtice 2:5 (1:2)

Branky: 17. Herman, 83. Brzóska - 29. Izaiáš, 40. D. Cileček, 50. D. Žyla, 65. z pen. Vagner, 88. Hovůrka. Rozhodčí: Pasterčák - Nemec, Dziubova. ŽK: Volný, Chmelař (oba Petrovice). Diváci: 25.

Petrovice: P. Chmelař - Volný, Fic, Martik, D. Chmelař, Lukosz (46. Kačinský), Petr (46. Wodecki), Herman, Brzóska, Varga, Czyž. Trenér: Pavel Bernatík.

Albrechtice: Křístek - Jakub Kociolek, Hovůrka, Šimák, Přeček - D. Žyla, D. Cileček (70. Porembski), M. Žyla, Vagner, Izaiáš - Wojtyna. Trenér: Robert Taussig.