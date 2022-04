„Byli jsme o hodně lepší než Bohumín, který působil odevzdaně. Měli jsme kvalitní zimní přípravu a sedm hráčů na střídání, takže do druhého poločasu trenér změnil sestavu,“ vysvětlil odchovanec Slovanu. Ve dvanácti letech přestoupil do MFK Havířov, v osmnácti se vrátil zpátky.

„Výhru 17:2 jsme nečekali. V minulosti jsme hráli v Bohumíně spoustu zápasů, kdy jsme se trápili do poslední minuty a vyhráli třeba jen o tři góly. Mají dost nekvalitní hřiště, takže to občas byl spíš boj, než fotbal,“ vrátil se k první jarní výhře a prozradil, že šest gólů v jednom utkání nebyla jeho premiéra. „Asi před pěti lety jsme v Bohumíně vyhráli 6:3 a tehdy jsem taky dal šest gólů.“

Na Viktorii ale má i nepříjemnou vzpomínku. „V domácím zápase s Bohumínem na podzim jsem se zranil. Podvrtl jsem si kotník a v něm natáhl vazy,“ objasnil následující absenci na trávníku.

Zájem o Horniaka měly kluby z vyšších soutěží. „Nabídek jsem měl hodně, ale nešlo mi o peníze. Chtěl jsem hrát a být s kámoši, které znám odmalička, a mohli jsme si to užívat,“ konstatoval.

Slovan je v tabulce okresního přeboru čtvrtý, postup do I.B třídy klub plánuje až pro příští sezonu, ale nebránil by se mu ani letos. „Chtěli bychom si ji zkusit. Přišla spousta mladých kluků, takže to vypadá nadějně, na tré᠆ninky nás chodí přes dvacet. Na zápase v Bohumíně nás bylo třiadvacet, tři kluci se ani nepřevlékli do dresů a další tři byli omluveni,“ prozradil.

O místo v sestavě se však nebojí. „Musím makat na tom, abych hrál. Důležité jsou ale body, a je jedno, kdo dává góly. Když přijde někdo lepší, budu během zápasu opékat třeba klobásky. U nás to na fotbale žije,“ přiblížil skvělou atmosféru.

Fotbal, útočník Slovanu Havířov David Horniak.Zdroj: Slovan Havířov

Užije si ji už v sobotu. „Hrajeme s Fučíkem Orlová, který jednoznačně vede tabulku. Motivace je velká a vypsané jsou i nějaké odměny,“ řekl s tím, že o finanční ocenění se nejedná. Fotbalisté Slovanu Havířov jsou totiž ryzí amatéři. „Nehrajeme kvůli penězům, na Slovanu jsme spíš taková rodina. Je tam spousta kluků, se kterými se známe odmala, fotbal spolu hrajeme už od deseti let a teď jsme se na konec kariéry sešli ve Slovanu. Naše priority jsou už někde jinde,“ dodal.

Fotbal hraje Horniak pro radost, jedenáct let ho živí práce v automobilce. Odměny ve Slovanu se berou i platí jen v „naturáliích“. Jak ocenili spoluhráči v kabině jeho sobotní výkon? „Na dvě lahve alkoholu. Dal jsem je rád, šest gólů v zápase se hned tak nepodaří,“ přiznal.