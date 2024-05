Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor Karviné

/FOTOGALERIE/ Byly to střlecké hody, ve víkendovém 21. kole okresního přeboru Karviné padlo 32 gólů, z nichž 26 dali fotbalisté domácích týmů. Ty vyhrály všech šest utkání. Lokomotiva Louky porazila poslední Viktorii Bohumín a na první Dětmarovice, které měly volno, na 2. místě tabulky teď ztrácí jen tři body.

Zápas 21. kola okresního přeboru Karviné Slovan Havířov - Sokol Dolní Lutyně 7:0 (11. 5. 2024). | Foto: TJ Slovan Havířov

„Splnili jsme povinnost. Od začátku jsme kontrolovali hru a dobývali branku hostů. Soupeř nám dal gól po ojedinělé standardce. Těší mě, že se konečně gólově prosadili útočníci,“ uvedl pro web klubu trenér Lokomotivy Jakub Bizoň.

Hned sedm branek bylo k vidění ve dvou duelech. Slovan Havířov smetl doma 7:0 Dolní Lutyni, která přijela pouze s 11 hráči. Rozhodnuto bylo už v prvním poločase, kdy padly všechny góly. Zápas sledovalo 150 fanoušků, což bylo nejvíc ve 21. kole.

„V prvním poločase jsme měli hřiště jen pro sebe a Lutyně byla v roli diváka. To, že jsme dali sedm branek, je jen polovina toho, co jsme mohli dát za poločas. Do druhého poločasu jsme nastoupili jako vyměnění. Nic se nedařilo a branku bychom nedali i kdyby rozhodčí Němec utkání zakončil až večer. Jediné, co ve druhém poločase bylo pozitivní je, že jsme udrželi čisté konto,“ hodnotil duel na webu klubu kouč Slovanu Jaroslav Koníček.

Rezerva divizního MFK Havířov porazila 6:1 Baník Doubrava, který od 11. minuty, kdy musel předčasně do kabiny Michal Lipták za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře stažením za dres cca 35 metrů od brány ve směru útočné akce, hrál v deseti.

Tři body získal doma i Gascontrol Havířov, i když s „béčkem“ Věřňovic nezačal dobře. Kdo byl hrdinou duelu? „Dnes je to příběh jak z Netflixu. Nejprve zahazujeme jednu šanci za druhou. Prohráváme 1:2 a nakonec rozhodne hrající gólman David Ryšánek de facto dvěma góly,“ připomenul trenér Gascontrolu Jiří Lankočí na facebooku klubu jeho přesnou trefu na 3:2 a další střelu, kterou si pak obránce hostů srazil do brány. „Kluci si to zasloužili. Dřeli na maximum, chtěli vyhrát, šli si za tím,“ dodal kouč.

Zápas 21. kola Gascontrol Havířov - Věřňovice B 4:2

Horní Bludovice měly v Rychvaldu k dispozici dvanáct hráčů, navíc od 73. minuty se musely obejít bez vyloučeného Šimona Mrozka, autora jejich jediného gólu. Červenou kartu dostal za hrubé nesportovní chování, kdy podle zápisu o utkání úmyslně kopl soupeře zezadu v nepřerušené hře mimo souboj o míč. Domácí Baník duel vyhrál 2:1.

Nejlepším kanonýrem je nadále distancovaný Daniel Hanusek (Dětmarovice) s 27 góly. Po 21. kole se mu na dostřel přiblížil David Horniak (Slovan Havířov), který má na kontě 21 přesných zásahů. Třetí je Lukáš Doležal (Slavoj Petřvald) s 19 trefami. Čtvrtý zůstal Lukáš Kurušta (Baník Rychvald), se 17 brankami. O 5. místo se po víkendu dělí Jakub Galík (Horní Suchá B) a Kristofer Bélai (Louky) s 15 góly, sedmý Pavel Zahatlan (Dětmarovicee) jich má na kontě 12.

Další kolo okresního přeboru Karviné je na programu o víkendu 18. a 19. května.

Okresní přebor Karviné – 21. kolo:

Slovan Havířov - Dolní Lutyně 7:0 (6. a 32. Teplanský, 27.a 34. Horniak, 9. Zdražil, 24. Staufčík, 35. Zagóra).

Horní Suchá B – Slavoj Petřvald 2:1 (51. Kolder, 84. Galík - 18. Novák).

MFK Havířov B – Baník Doubrava 6:1 (5. a 89. Lang, 30. Frkala, 41. Soukop, 57. Byčkov, 58. Pomykacz - 63. Helísek).

Baník Rychvald – Horní Bludovice 2:1 (46. Prachař, 64. Kroščen - 60. Mrozek).

Lokomotiva Louky - Viktorie Bohumín 5:1 (32.a 43. K. Bélai, 84. a 89. Petřkovský, 49. Konderla - 12. Putnoki).

Gascontrol Havířov - Věřňovice B 4:2 (26. Kulhánek, 78. Korzeniowski, 84. Ryšánek, 89. vl. Makovec - 6. Hruška, 59. Čopík).