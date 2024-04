/FOTOGALERIE/ Střeleckou formu z podzimu našli ve druhé části okresního přeboru fotbalisté Dětmarovic. Lídr tabulky, jehož cílem je návrat do krajské I.B třídy, v sobotu doma porazil vysoko Horní Bludovice 9:1 a už vede o šest bodů. Některé výsledky 17. kola ale byly překvapivé a pořádně zamíchaly dalším pořadím.

Zápas 16. kola okresního přeboru Karvinska Horní Suchá B - Lokomotiva Louky 0:0. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

Do soboty druhý Slovan Havířov po debaklu v Loukách 0:5 klesl na 4. příčku, jeho soupeř je teď třetí. „Skvělý týmový výkon, kluci plnili přesně taktiku, kterou jsme si nastavili před zápasem. Hlavně bych chtěl pochválit celou obranu + brankáře Němečka, kteří soupeře nepustili do pořádné šance,“ spokojeně hodnotil na webu klubu Jakub Bizoň, kouč Lokomotivy Louky, zisk tří bodů.

„Byl to náš nejhorší výkon v této sezoně. Mnoho osobních chyb a nepřesnosti v zakončení. Gól který by nás restartoval nepřišel. Naopak soupeř nás trestal a postupně nám nadělil bůra. Nedovedu si to vysvětlit, snad přemotivovanost,“ konstatoval na webu klubu Jaroslav Koníček, trenér Slovanu Havířov.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor

Na 2. místo v tabulce poskočila Horní Suchá B po vítězství na hřišti Baníku Rychvald 2:1. Polepšílo si i „béčko“ Věřňovic, které doma porazilo poslední Viktorii Bohumín 3:2 a v tabulce se posunulo ze 12. na 10. příčku. Jejich soupeř ale od 57. minuty hrál v deseti, za nesportovní chování byl vyloučen Ladislav Džuga.

Hned dvě červené karty padly v utkání MFK Havířov B – Dolní Lutyně (5:2), obě viděli za fauly hráči hostů – ve 33. minutě Lukáš Bednář a v 87. minutě Patrik Pecha.

V čele tabulky střelců je dál s 27 brankami distancovaný Daniel Hanusek (Dětmarovice) před Lukášem Kuruštou (Baník Rychvald), který se do sítě soupeřů trefil na podzim sedmnáctkrát. O jeden gól méně má třetí David Horniak (Slovan Havířov), čtvrtý je Lukáš Doležal (Slavoj Petřvald), který po víkendu zvýšil své přesné zásahy z 12 na 15. Pátý Kristofer Bélai (Lokomotiva Louky) dal 11 a šestý Jakub Galík (Horní Suchá B) 10 branek.

Okresní přebor Karvinska - 17. kolo:

MFK Havířov B - Dolní Lutyně 5:2 (45+1. Soukop, 60. Byčkov, 61. Jakubec, 68. Frkala, 90+1. Stejskal - 1. Křižák, 82. Pecha).

Baník Rychvald - Horní Suchá B 1:2 (15. Kroščen - 40. Galík, 56. Vrbacký).

Louky - Slovan Havířov 5:0 (38. a 49. Bélai, 18. Mitura, 61. Pawlas, 68. Bélai).

Gascontrol Havířov – Slavoj Petřvald 2:6 (84. z pen.a 88. z pen. Enenkel - 26., 52. a 67. Doležal, 4. Kereškéni, 25. Jiřičný, 90. Hlavinka).

Dětmarovice - Horní Bludovice 9:1 (61. a 82. Dočekal, 13. Jursa, 23. Egermajer, 43. Němec, 47. Lipovský, 52. Kasander, 77. Zarzycki, 4. Zahatlan - 56. Mrozek).

Věřňovice B - Viktorie Bohumín 3:2 (10. Kantor, 56. Renta, 62. Čopík - 6. Džuga, 41. Jordán).

Těrlicko na jaře odstoupilo ze soutěže.