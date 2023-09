/FOTOGALERIE/ Čtvrté vítězství ve čtvrtém zápase! Fotbalisté Dětmarovic v 5. kole okresního přeboru Karviné rozstříleli doma Viktorii Bohumín 10:1 a v čele tabulky zvýšili svůj náskok už na čtyři body. Na kanonádě se podíleli třemi góly David Egri, po jednom vstřelili Jan Egermajer, Pavel Zahatlan, Robin Gorol, Martin Skácelík a Tomáš Jursa, dvě branky si hosté dali sami.

Zápas 5. kola okresního přeboru Karviné MFK Havířov B - Horní Suchá B 2:3. | Foto: MFK Havířov

Druhé Louky mají na kontě 8 bodů, když o víkendu remizovaly doma se Slavojem Petřvald 4:4, který se 7 body v tabulce klesl ze 4. na 5. místo. Na 3. příčku se s 8 body vyšvihlo „béčko“ Horní Suché po výhře v Havířově nad celkem MFK B 3:2. Třetí je se 7 body Slovan Havířov po remíze v Rychvaldu s Baníkem 3:3.

Šok! Karvinou ve druhém kole MOL Cupu vyřadil v Uničově tým z MSFL

V dolní části tabulky jsou se 3 body za jednu výhru Gascontrol Havířov, Dolní lutyně, Těrlicko a Viktorie Bohumín.

I když v 5. kole vůbec nenastoupil, pořadí střelců vede s 9 góly Daniel Hanusek (Dětmarovice), o tři méně mají Lukáš Kurušta (Baník Rychvald), David Egri (Dětmarovice) a Tomáš Robenek (Slavoj Petřvald).

Nejpočetnější diváckou návštěvu v 5. kole měl zápas Věřňovice B – Dolní Lutyně (1:3), v neděli ho sledovalo 270 fanoušků.

OBRAZEM: Bohumín i bez opor na hřišti nováčka nezaváhal. Tři body trefil Hanus

O víkendu byly rozdány tři červené karty. Hned dvě dostali domácí v nedělním zápase MFK Havířov B - Horní Suchá B (2:3). Jako první musel předčasně opustit hřiště František Jašek. Ve 36. minutě viděl první žlutou kartu za kritihu rozhodčí - „Však to žádný faul nebyl, co to je, si děláte srandu,“ uvedla v zápise o utkání hlavní sudí Petra Boháč, která mu druhou žlutou ukázala v 50. minutě za faul.

O devět minut později ho do sprch následoval spoluhráč Tomáš Rohel, obě žluté karty viděl za prostesty a kritiku sudí. První v 50 minutě - „To si děláš srandu, co to pískáš,“ napsala do zápisu Petra Boháč. „Nech už toho a zahoď píšťalku,“ zavolal na ni Rohel ještě v 59. minutě, pak už musel opustit trávník.

Třetí červená karta padla v sobotním utkání Baník Rychvald – Slovan Havířov (3:3), dostal ji v 75. minutě domácí Tomáš Prachař za udeření soupeře.

Góly, fauly, nadávky. Okresní přebor se vyostřil, padlo pět červených karet

Okresní přebor Karviné - 5. kolo:

Věřňovice B - Dolní Lutyně 1:3 (90. Čopík - 37. a 92. Bednář, 63. Křižák).

Dětmarovice - Viktorie Bohumín 10:1 (7., 24. a 69. Egri, 21. Egermajer, 26. vl. Hekele, 45. Zahatlan, 64. Gorol, 68. Skácelík, 81. Jursa, 90+4. vl. Mička - 45+1. Jordán).

Těrlicko – Horní Bludovice 4:1 (9. a 27. Maslov, 23. Světlík, 80. Bitala - 89. Volný).

Gascontrol Havířov – Baník Doubrava 3:0 (10. a 33. Enenkel, 25. Kulhánek).

Louky – Slavoj Petřvald 4:4 (7. a 40. Bélai, 1. Ryba, 31. Piecha - 61. a 72. Hlavinka, 9. Doležal, 68. Novák).

Baník Rychvald – Slovan Havířov 3:3 (26. a 76. Musil, 19. z pen. Kurušta - 34. a 67. Horniak, 32. Pittner).

MFK Havířov B - Horní Suchá B 2:3 (56. z pen. a 88. Kisiala - 35. a 50. z pen. Kulich, 85. Orlický).