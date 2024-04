Kam za fotbalem? V Karviné na Plzeň, v Havířově na Indiány nebo na lídry soutěží

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bude to fotbalová událost! Do Karviné, která se pod vedením Marka Bielana, do nedávna úspěšného trenéra její rezervy, zachraňuje mezi elitou, zavítá Plzeň (sobota v 15). Viktorii příští týden čeká čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s italskou Fiorentinou a v tabulce české FORTUNA:LIGY je třetí, ale na podzim doma s předposledním MFK padla 0:1.