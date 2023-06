Nejprve s celou střídačkou nedočkavě vyhlížel konec posledního domácího zápasu sezony se Slavojem Petřvald (4:2), když došlo na závěrečný hvizd, dal průchod svým emocích a se šampaňským si užíval opojné chvilky úspěchu. „Pocity jsou neuvěřitelné, pěkné. Jsem rád, že jsem dostal šanci vést tento neskutečný kolektiv. Nikdy bych nevěřil, že se z ničeho nic dá založit klub, který bude fungovat a za jedinou sezonu se povedlo to, o co se jiná mužstva snaží řadu let,“ hlásil v rozhovoru pro Deník krátce po tom, co dolétal nad hlavami hráčů a ještě dojatý si stoupl na pevnou zem.

K Těrlicku má vztah, po vojně se do klubu vrátil, odehrál čtrnáct let a zažil dva postupy do kraje. A loni v létě přijal nabídku ujmout se nadějného mužstva. „Vzal jsem to jen s tím, že nebudu řešit politiku. Na druhé straně bych nevěřil, jak lidé dovedou být zlí. Přitom se nejedná o herny, kasina ani nic podobného, ale o amatérský sport, který děláme kvůli sobě, potažmo dětem. Přesto vám hází klacky pod nohy,“ narážel na spory, které jsou mezi lidmi v obou současným těrlických klubech.

V minulém roce došlo díky všelijakým vztahům mezi funkcionáři k rozdvojení klubu. Část vedení, trenérů, hráčů i mládeže zůstala v původním klubu, většina přesídlila do nového celku FK Těrlicko 2022. „Co se tady povedlo, je neuvěřitelné. Půl roku ve vyhnanství (na podzim hráli v Loukách), přesto se to podařilo. Neskutečné. Velká práce,“ ocenil Vlastimil Petržela, podle něhož vše po celou sezonu klapalo, jak mělo.

O úspěchu nepochyboval. „Ukázala se síla mužstva a jeho vůle, kterou jsme vždy soupeře přetlačili, když to zrovna nešlo fotbalově. Sice jsme s trenérem měli krizi, kdy jsme nevěděli koho postavit a koho nechat na lavici, nebo přišla zranění v době, kdy se měla tvořit páteř týmu. Ale zvládli jsme to. Mužstvo ale mělo od začátku velký potenciál,“ připomněl.

„Kdybych to měl srovnat, tak na talíř jsem s kolegy dostali kvalitní hovězí steak, ale na nás bylo ho připravit maximálně dobře, aby chutnal. A to se povedlo,“ pochvaloval si Petržela.

Podobně uvažuje i jeho parťák Bogdan Kajura. „Myslím si, že jsme byli nejlepší, kluci ukázali, že fotbal hrát umí, kolektiv jsme stmelili a musím říct, že poslední zápasy byly výborné,“ uvedl s tím, že už se soustředí na start nového ročníku. „Těším se na novou výzvu,“ ohlásil Kajura.

Nová bude pro něj nejen v tom, že vedle něj na střídačce nebude stát Petržela. „Kvůli práci musím skončit,“ vysvětlil kouč. „Ano, hledám parťáka, ale ještě uvidíme, jestli i já sám dostanu důvěru vedení dál. Je to v jednání,“ podotkl Kajura, přičemž pokud mužstvo povede, chce stavět na hráčích, jež si postup vykopali.

„Věřím, že mají na špičku v I.B třídě. Musíme ale s nimi ještě zapracovat a na dvou postech posílit. O dva dravé hráče,“ zmínil Bogdan Kajura. „Myslím si, že teď je to na střed tabulky, když ale tým zůstane pohromadě, tak do tří čtyř let špice. Podle mého ale posily budou třeba. Uvidíme. Kluky určitě budu sledovat, protože tohle budu mít v srdci do konce života,“ uzavřel Vlastimil Petržela.