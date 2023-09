Toho, že příští pohárový protivník si dá na Dětmarovice větší pozor, se kouč neobává. „Dokážeme se připravit na každého soupeře. Kluci se znají a ví, jak kdo hraje. My navíc nemáme co ztratit a naplno jdeme do každého zápasu,“ vysvětlil Eduard Gorol.

Dětmarovice z „okresu“ jedou vítězně i v poháru. Vyřadily Český Těšín z „kraje“

Na postup myslí Dětmarovice i v okresním přeboru, na konci sezony by rádi slavili návrat do „kraje“. „Myslím, že už to nepustíme, budeme se dál snažit a pořád do toho půjdeme naplno,“ konstatoval trenér.

Čím to, že po dvou bídných sezonách se tým teď drží v čele tabulky? „Přišlo hodně kluků, kteří chtějí Dětmarkám pomoct. A opravdu pomáhají, což je fakt super a jde to vidět i na herním projevu,“ řekl trenér a jako příklad uvedl Tomáše Jursu, Davida Egriho, či Daniela Hanuska, nelepšího střelce „okresu“.

„Ale není to jen o nich, dobře se seskládal celý tým a hlavně je cítit, že v něm jeden za druhého makají. I ti, kteří střídají, jsou adekvátní náhradou a všichni hrají dobře,“ objasnil Eduard Gorol.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor Karviné

Tým převzal letos v létě, sestup z I.B třídy v něm zažil jako hráč. „Z bývalého kádru zůstali i další kluci, třeba Adam Kotrla, brankář David Dočekal, nebo Pavel Zahatlan,“ připomenul, že zdravé jádro vydrželo.

Odešli jen ti, kterým na osudu klubu nezáleželo. „Pan Prokop byl dobrý trenér, tím to nebylo. Někteří hráči se na to ale úplně vykašlali, nejezdili na tréninky a poslední tři čtyři kola se dohrávala s dorostenci i žáky. Na zápas nás chodilo přesně jedenáct, což bylo špatně,“ označil důvod pádu do „okresu“.

„Díky tomu, že zůstal předseda klubu Martin Pasz a stará se, je to teď jinak. Kluci sami od sebe začali chodit na tréninky, i když někteří už mají své roky. Všechno si postupně sedlo, tým se stmelil, je tam bojovnost a jeden za druhého je schopný hrát,“ vysvětlil Eduard Gorol.

Petrovice zlomily šňůru čtyř porážek. Kdo táhl Lokomotivu za prvním vítězstvím?

Z nepříjemné chvíle, kdy by tým mohl v soutěži poprvé padnout, trenér strach nemá. „Stát se to může, ale tohle by nás určitě nesložilo. Za hráče, kteří by měli špatný den, je náhrada. A když nebudou dávat góly, tak na ně můžou přihrávat,“ poznamenal.

Jak se dostal k roli trenéra týmu mužů? „Před čtyřmi roky jsem kvůli synovi začal trénovat žáky a dorost a zároveň hrál za Fučík Orlová. Vloni jsem přestoupil do Dětmarovic, kde bylo málo hráčů,“ popsal čtyřicetiletý fotbalista svou cestu do současného klubu, kde kromě mužů trénuje i dorost.

Drama v Havířově: Čtyři góly, sedm žlutých a čtyři červené karty. Podívejte se

Sám se teď na hřiště už moc nedostane. „Jsem zastáncem toho, aby šanci dostávali mladí, do každého zápasu nastupují jeden nebo dva. S kluky si zatrénuji a to mi stačí,“ usmál se Eduard Gorol.

„Jsem rád, že i mladí už dávají góly za muže,“ hrdě upozornil na trefu svého patnáctiletého syna Robina. „Dal gól Bohumínu a musel přispět do kasičky,“ připomenul domácí duel 5. kola, v němž Dětmarovice porazily Viktorii 10:1.