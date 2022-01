Vzpomínky na Okresní přebor

Někdy se před kamerou jen mihl, jindy měl významnější roli. A dvě epizody - Forbes a Konvoj - režíroval namísto Jana Prušinovského. "A ty se mi líbí nejvíc," usmál se Kohák s odstupem času.

Legrační momenty, které i po letech baví diváky u obrazovek, ostatně prožívali i sami tvůrci a herci. "Často tam došlo k záchvatům smíchu, co si pamatuju, tak jednou jsme si museli dát i delší pauzu," prohlásil muž, jenž vystudoval Filmovou a televizní fakultu na Akademii múzických umění v Praze.

Vzpomínka na díl Kopačák

Sem tam jej ještě někdo osloví Kájo. A sem tam prý rovněž padne narážka na penaltu. V epizodě Kopačák totiž Karlos (většinou Kája Vachopulos) propadne. Tak to měl ve scénáři. "Musel jsem překopnout ochrannou síť, ale povedlo se mi to hned napoprvé. Byla to rána jak z děla," pochlubil se.

Vztah k fotbalu

Kohák je fanouškem Sparty. Kdysi dávno (zrovna v době Okresního přeboru) se dokonce snažil krotit rebela Tomáše Řepku, když pro letenský klub natáčeli speciální kampaň. Moc se to nepovedlo. "Ale pro mě to byl vždy lídr," usmál se oblíbený komik. Teď je častým hostem talk show Tiki Taka, ale byl i hostem v Řepkově "Blikanci".

Brzy padesátiletý bavič přitom sám dokáže s balonem nejrůznější kousky. Obléká dres Realu Top Praha a hraje exhibice po boku dalších osobností. "Jsem zabiják, útočník, střelec," pochlubil se s jiskrou v oku. Sem tam se postaví do brány, ale to ho nebaví. "Když je třeba, tak tam jdu, ale viděli jste v Okresním přeboru… Radši penalty kopu."

