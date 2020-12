Slovácko SFC Opava 3:1 (3:1)

Branky: 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela 29. Holík.

„Oba týmy začaly aktivně. Přelévalo se to až do prvního gólu. Opava měla hezkou akci z levé strany, která vyústila v rohový kop. Po něm měla gólovku, avšak selhala v zakončení, když přišla střela do středu branky. První branku inkasovala po šílené situaci, kdy se během krátké chvilky nakupilo několik věcí. Začalo to zvláštním odkopem Hrabiny, následovalo nedostoupení hráče při centru. Poté nedorozumění mezi stoperem a brankářem. Hoffmann podle mě nakonec ani nevěděl, jak gól dal. Obraz hry se začal měnit. Opava dál chtěla být aktivní, ovšem neodokázala být nebezpečná. Po druhé inkasované brance se její koncept hry rozbořil. Slovácko hrálo, co potřebovalo, snažilo se využít každé skulinky, jednou se mu to povedlo. Hra se trochu změnila od momentu, kdy domácí gólman nabídl Holíkovi laciný gól. Poté už to bylo kostrbaté z obou stran. Na dálku se mi těžko radí, jak pomoci Opavě. V její hře jsou dobré věci, ale je to momentálně o mentálním nastavení tak, aby udrželi koncentraci po celých devadesát minut. Její hráči chodí ve velkém počtu do ofenzivy, ale hrozně panikaří, chybí jim větší trpělivost.“

Karviná Zlín 0:2 (0:2)

Branky: 1. a 9. Poznar.

„Zlín dal první branku po třiceti vteřinách. To se pak obraz hry rychle změnil, obzvlášť u Zlína, který má pragmatický přístup k utkání. Když vede, netlačí se dopředu, ještě více hru zjednoduší. Karviná opět vystupovala sympaticky, snažila se tvořit, dobře kombinovala. V podstatě ale v poslední třetině hřiště nebyla tolik precizní. Zlínští přidali druhou branku a mohli se plně soustředit na defenzivu, umí bránit hluboko z bloku. Byla to voda na jejich mlýn, soustředili se na nakopávané míče na Poznara. Zaujal také odvolaný gól střídajícího Guby po hlavičce Papadopulose. Je fajn, když to hráč udělá, ale celému momentu předcházela prazvláštní situace. V televizi bylo jasné, že to prodlužoval on, přišlo mi zvláštní, že to sudí neodhalili. Když se ho rozhodčí zeptali, měl odvahu to říci, a to se cení. I přes porážku musím Karvinou znovu pochválit.“