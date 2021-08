„Jsem činorodý. Potřebuju nějakou činnost,“ říká. A připomene sebe, jaký byl na hřišti. Pracovitý střední záložník nebo levý bek, který prošel Hradcem, Olomoucí, Bohemkou i Spartou, s níž získal mistrovský titul.

Právě letenský klub má však na jeho přerod velký vliv. Ještě v únoru byl asistentem kouče Václava Kotala, ale poté byla dvojka, která spolu prožila mnohé, odvolána. „Je to nepříjemný,“ povzdychne si Šmarda. „Ve fotbale to tak chodí. Nebyli jsme první ani poslední. Ale pořád to mrzí,“ přizná.

Po nuceném konci si čistil hlavu. Ono angažmá ve Spartě není nic jednoduchého, byť ho dvojice z východu Čech osvětlila triumfem v domácím poháru.

„Řekl jsem, že si dám v uvozovkách dva měsíce volno,“ popisuje. „Pak buď přijde nabídka na trénovaní, nebo půjdu klasicky do práce. Musím přece živit rodinu,“ dodá. Navíc připomeňme, že „Šmaus“, jak mu ve fotbalovém prostředí přezdívají, je neposeda. Doma by se užral nudou, to je jasné.

Proto po krátké pauze začal trénovat s hradeckou Slavií, tuze ambiciozním týmem krajského přeboru. A čekal na nabídku. Přitom měl jasnou představu. Po letech asistentování se chtěl posunout na post prvního trenéra. „Už jsem to měl dlouho v hlavě,“ přizná.

Trenéři Václav Kotal a Michal ŠmardaZdroj: David Taneček

Nějakou dobu se jeho jméno objevovalo v souvislosti s mateřským Hradcem, od jehož mančaftu odešel po postupu do ligy Zdenko Frťala. Šmarda by měl logicky zájem, i když o tom nechtěl mluvit nahlas.

Nakonec tahle varianta padla, nakonec se ale hlavním koučem stal. Převzal třetiligový Chlumec nad Cidlinou, což je v Královéhradeckém kraji nyní klub číslo 2. Původně měl být pouze trenérem, ale po konci exligisty Jana Krause ve funkci sportovního ředitele na něj padly také další povinnosti, především zisk posil.

„Postupně se orientuju, přece jen jsem se v nižších soutěžích nepohyboval,“ vykládá. „Teď je nás tak málo, že se snad budu muset napsat na soupisku. Být aspoň připravený na lavičce,“ říká trochu hořce.

Obléká dres Předměřic

No, s jeho figurou by možná nějakou část zápasu dal, pořád je to ten stejný maratonec. Spíše však bude pokračovat v I. B třídě, kde už léta obléká dres Předměřic, obce vedle Hradce.

Ale vraťme se na začátek. Chlumec, byť špičkový celek České fotbalové ligy, který si při problémech Žižkova dokonce v létě myslel na skok do druhé nejvyšší soutěže, je poloprofesionální tým.

„Trénujeme třikrát týdně, v letní přípravě čtyřikrát,“ potvrzuje Šmarda. „Mně by se nechtělo čekat doma někdy do tří hodin a pak jet do Chlumce na trénink,“ doplní. „Klub má nějaké finanční možnosti,“ přidá logický argument, že po časech ve Spartě fotbalovou výplatou spadl o řády níž. „A já stejně potřebuju nějakou činnost.“

Proto přijal nabídku z firmy JAKO, která prodává sportovní oblečení. Obléká Votroky či Leverkusen, v Hradci je často centrem fotbalového dění.

„Pracovat se fakt nebojím. Aspoň nějak využiju volný čas. Navíc je to spojené se sportem. Obohatí mě to po jiné stránce,“ pochvaluje si trenér nové „angažmá“. „Občas tady o fotbale prohodíme větu,“ směje se. Nadsázka je na místě, v prodejně se nic jiného neřeší.

„Jsem veden jako skladník. Chystám zakázky, vybaluju, balím. Připravujeme potisky,“ popisuje. „Jen do prodeje v obchodě se zatím moc nepouštím,“ přizná.

To přijde.