Bizarní fotbal u Vltavy: bez loďky ani ránu, soupeři občas provedou zlomyslnost

Proti záplavám, které se čas od času a naposledy v roce 2013 proženou celým areálem Sokola jde samozřejmě o starost zanedbatelnou. V Dolanech jsou na ni navíc vyzbrojeni. Pokud míč přece jen překoná čtyři metry vysoké oplocení po celé délce, mine i některý ze zbylých topolů a nestačí ani speciální podběrák, přichází na řadu výjezd na loďce.

„Jak to někdo pošle do vody, musíme nasednout a jet. Máme to stejné jako Chvatěruby, které jsou pod námi, a Libčice nad námi,“ říká předseda dolanských fotbalistů Nikolaj Zenkovič s odkazem na sousedy, které mají obdobnou starost.

Stejně jako v případě seriálového lovení míčů z potoka nejde ani v Dolanech o činnost, o kterou by se „dobrovolníci“ většinou z řad pořadatelského týmu zrovna přetahovali. Občas je potřeba i slušný veslařský výkon. „Hlavně na jaře a na podzim, když to fouká, tak balon padne na hladinu a rázem je na druhé straně,“ líčí Zenkovič ze zkušeností. Ty zahrnují čas od času i občasný naschvál od soupeřů. „To víte, že se to někdy stane, že to tam někdo pošle úmyslně,“ potvrzuje Zenkovič s úsměvem.

Šance na zakopnutí balonu v posledních letech zvýšilo také stárnutí a prořídnutí řady topolů vysázených při vzniku hřiště – podle Zenkoviče někdy ze čtyřicátých let minulého století. „Hodně už je prořezáváme a porážíme. Budeme místo nich muset vysázet něco jiného,“ uvažuje.

Přestože se většinu míčů podaří zachránit, vydá prý Sokol na jejich obnovu pro dva týmy dospělých a dva přípravkové pravidelně částku okolo pěti tisíc korun za jedinou sezonu. Zvlášť pro ty dražší zápasové se tak na řeku prostě musí…

