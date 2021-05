Nejlepší domácí střelec zkušenému čtyřicetiletému sudímu vyplísnil hned na trávníku při cestě do kabiny, vytočený byl ještě dlouho po zápase. „Vůbec netuším, jak je to možné,“ zlobil se Poznar.

„Na Slavii byl Matějček čtvrtý rozhodčí a už tam se choval nějak zvláštně. Asi věděl, že je nominovaný do Zlína, což taky nechápu. Mně je z toho strašně smutno, když nám píská takový člověk bez svědomí,“ prohlásil natvrdo. Ještě předtím, než odpovídal otázkám novinářům, společně se zbytkem zlínského týmu diskutoval s naštvanými fanoušky, kteří si na hráče počkali u brány před stadionem.

Zažil jste už někdy situaci, kdy jste si s fanoušky před stadionem vyříkávali své názory?

Zažil jsem už takovou podobnou debatu. Já jejich stanovisku rozumím. Oni nám vysvětlili, co nám chtěli říct. Debata byla věcná, v pohodě. Nebyla tam žádné agrese. Jim prostě stejně jako nám hráčům porážka 0:4 s Pardubicemi vadí. Je to strašný výsledek, prohrát takhle doma s jakýmkoliv soupeřem, navíc s nováčkem. O to víc chápu jejich rozhořčení. Musíme se dívat dál dopředu.

Takže jejich výtky berete?

Samozřejmě. Hráči se v klubu mění, ale fanoušci zůstávají. Oni si přeji nejlepší výsledky, ale i já mohu říct, že i hráči si přejeme to samé. Teď bohužel prohráváme. Po pěti porážkách přišel debakl. Tohle tam padlo. Říkám, my se musíme dívat dál.

Souhlasíte, že vás rozložil první gól Cadua z penalty?

Jednoznačně. Byl to zásadní moment, vítězný gól. Soupeři vedoucí branka hodně pomohla. Potom si na míči více věřili. Byl to moment, který absolutně ovlivnil celé utkání. Já už nevím, jak se člověk má bránit proti těmto lidem, rozhodčím. Tohoto člověka si pamatuji, jak zařezal v baráži Jihlavu s Karvinou a ten člověk ve fotbale furt figuruje. Nechápu, jak je to možné. Aby ani hráči Pardubic nevěděli, co se děje, proč mají kopat penaltu. Nikdo neavizoval nic, žádnou situaci, faul. Je blbé, že se nemůžeme bránit. Nemůžu mu dát do držky, vynadat, nic. Že mu pak nějaká komise dá dva zápasy stop, to je málo … Když někdo tak škodí fotbalu, tak by v něm neměl být.

Jak vám rozhodčí Matějček vysvětlil penaltu? Z tribuny se zdálo, že obránce Cedidla útočníka Černého skutečně zatáhl za dres?

Jestli to tam našel někde, nebo jestli ho zatáhl … Já jsem přesvědčený o tom, že toto faul na penaltu není. Souboj vůbec nic neovlivnil. Kontakt nebyl tak intenzivní, aby to byla penalta. Za mě absolutně výmysl.

Bylo vidět, jak vás penalta srazila. Souhlasíte, že jste se za stavu 0:1 nemohli do zápasu dostat?

Pak přišla pasáž, kdy jsme byli pasivní. Nějaká šance tam byla, kterou jsem zrovna já neproměnil. Pardubice začaly hrát, byly silné na míči. Fakt se jim dařilo, daly krásný druhý gól. My jsme s tím pak chtěli něco udělat, ale Letáček naše šance vychytal a na závěr ještě dostaneme dva slepené góly. Jak jsme to chtěli otočit, nakonec z toho je čtverka, debakl. Špatný.

Co vaše odvolaná penalta na začátku druhé půle?

Taky. Rozhodčí pískne penaltu, která v mých očích asi byla. Hostující hráč šel nešetrně do skluzu a Dramé má pak střelu vychýlenou. On se napřahuje a protihráč mu zavadí o nohu. Asi to ale sudí vyhodnotil jinak. Já jsem to ještě neviděl, ale od něho jsme v tu chvíli nemohli čekat asi nic.

Je vám alespoň útěchou fakt, že Brno s Teplicemi nevyhrálo a stále před ním máte náskok osmi bodů?

Člověk by měl být nastavený tak, aby si záchranu uhrál sám na hřišti. My když nyní prohráváme, musíme se dívat na druhé, což nechceme. Chceme si to určitě uhrát sami. Měli bychom se výsledkově už probrat. Teďka jsme se soupeři, se kterým jsme chtěli uspět, poztráceli zbytečné body, což je velká chyba. Čeká nás ale další zápas. V Teplicích můžeme ukázat, že jsme tým, který umí vyhrát.