"Když něco děláte celý život, tak je to jasný. Radost z fotbalu jsem měl pak v Novém Sedle nebo rok a půl jsem byl v Hlubanech. Pak jsem přestoupil jsem, vyrůstal jsem zde, chci pomoci. Tady všichni fotbalem žijí, dělají maximum, fanoušci s námi jezdí i na venkovní zápasy. Chodíme dvakrát týdně trénovat. Já mám sice velké sny už asi za sebou, ale přáním je pomoci tady k postupu. O ničem jiném se nebavíme a já myslím, že je to i hratelné," říká útočník, jenž v této sezoně nasázel 13 branek a o víkendu se stal Kanonýrem víkendu na Lounsku.

První jarní zápas si užil. "Máme docela dobré posily, dobře to je poskládané. Myslím, že pokud budeme hrát alespoň z poloviny tak dobře, jako ve druhém poločase ve Slavětíně, tak postoupíme. Je to o čtyřech klubech - nahoře jsou Lubenec, Peruc, Staňkovice a my. Na podzim se nějaké body zbytečně poztráceli, ale věřím, že zabereme a to čtyřbrankové manko dohoníme. Teď máme v sobotu doma důležitý zápas. My jsme dali 40 gólů, Staňkovice 41, tak by to mohl být dobrý zápas," zve na souboj dvou nejproduktivnějších týmů soutěže a dodává, že pikantní jsou ve třetí třídě i velká místní derby. Loos se smířil s tím , že čtyřgólové představení bude něco stát.

"Kluci mi hned po zápase říkali, že to budu mít drahý. Měl jsem trochu štěstí, že to tam napadalo, myslím, že jsem třikrát i šikovně utekl, jeden gól byl po hezkém centru hlavou. Můj čtyřgólový zápis je zásluhou celého mužstva, kluci mi dobře nahrávali. Jestli mám nějakou gólovou metu? Asi ne, na tohle já nejsem. Chci pomoci k postupu a je mi jedno, jestli to bude patnácti nebo třiceti góly…"