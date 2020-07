Fotbalovým penaltovým králem pro rok 2020 je Matěj Mikulenka. Šestnáctiletý mládežnický reprezentant a hráč Sigmy Olomouc vypálil rybník výrazně zkušenějším střelcům a sebevědomým výkonem, kdy ze čtyřiceti střel udělal jedinou chybu, a v jehož repertoáru nechyběl ani pověstný vršovický dloubák, si došel pro vítězství.

Soutěž o penaltového krále Moravskoslezského kraje, 5. červenec 2019 Hukvaldy. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Zkusil jsem to, věděl jsem, že to brankář nebude čekat, tak proč ne?“ usmíval se. „Jinak jsem ale zvyklý z klubu, že kopu penalty, takže jsem si nervozitu nebo něco podobného nepřipouštěl a soustředil se na to, kam kopu,“ dodal Mikulenka poté, kdy ve vypjatém finále porazil trojnásobného vítěze soutěže Adama Rimmela.