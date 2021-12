Co na tom, že se objevil v tolika dalších seriálech a hraje v nejrůznějších divadelních inscenacích. Fotbalová veřejnost má Novotného za toho útočníka s bříškem…

Mimochodem, nezvěte ho na pivo nebo panáka. „Každý by si se mnou chtěl přiťuknout. Přece když jsem Kužel, tak musím pít. Ale já nepiju, už osmnáct let. Spoustu lidí to překvapuje,“ uvedl 52letý herec.

Vzpomínky na Okresní přebor

Novotný na natáčení vzpomíná strašně rád. Má jej spojené s obdobím, kdy se mu narodila dcera. „Vždycky mě potěší, když přijde někdo známý a pochválí to. Třeba jako hokejové hvězdy z NHL. Když vám řeknou, že je to pro ně spojení s domovem,“ vysvětlil. Jedna perlička? Zatímco seriál je podle něj skvělý, film už prý natočil spíše z povinnosti. „Je druhej,“ poznamenal Novotný a doplnil: „Byly tam tlaky. Honza Prušinovský nakonec kývl,“ poznamenal Novotný.

Novotný o fandění: Slavia mi vadí kvůli chvástání, nesnáším Bohemku

Zatímco naprostá většina záběrů se natáčela na Berounsku, kvůli epizodě Jesle si štáb odskočil do Edenu na stadion Slavie. Právě tam Jarda Kužel dostává naloženo v podobě jeslí. „Jako sparťan jsem s tím měl samozřejmě problém. Ale když jsem si něco zařval, šlo to,“ usmál se Novotný.

Vztah k fotbalu

Kdysi dávno se rozhodoval mezi kariérou fotbalisty a angažmá v divadle. Nakonec je z něj herec (skvělý) a sem tam si jde kopnout do míče v exhibici. Největší prožitky má ovšem jako fanoušek. Jak Novotný prozradil, jsou skvělé víkendy (vyhraje Sparta a Manchester United, neuspěje Slavia a Bohemka). A pak jsou špatné víkendy (když se stane úplný opak, jako ostatně před pár týdny). „Z fotbalu mě vyléčí fotbal,“ konstatoval.

