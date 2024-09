Začněme u klubu majitele Václava Brabce. A-tým po pátečním oznámení Ligové fotbalové asociace (LFA), že se utkání proti pražské Slavii ve Vítkovicích hrát nebude, o víkendu společně venku netrénoval. Důvod? Předpověď počasí a intenzivní srážky.

„Trénovat v průtrži s úhrnem až dvacet milimetrů srážek za hodinu, jak zněla předpověď, by byl nesmysl. Předpověď se i vyplnila, celou sobotu opravdu intenzivně pršelo a pod vodou byla nejen hřiště na Bazalech, ale v celé Ostravě,“ vysvětlil Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

Od pondělka, kdy se trávníky na Bazalech vzpamatovaly z rekordních víkendových přívalů vody, už mužstvo kouče Pavla Hapala najelo na standardní tréninkový režim s vidinou sobotního utkání v Teplicích. Celkově víceméně bez omezení má fungovat i zbytek klubu. „Je pravda, že někteří zaměstnanci mají problém s dopravou z místa bydliště na Bazaly, ale fungujeme normálně. Pokud jde o eventuální škody na majetku, podle aktuálních informací, které mám (pondělí dopoledne), nejedná se o nic většího a zásadního,“ uvedl Lorenc.

Baník je na Bazalech i na Městském stadionu ve Vítkovicích v nájmu, naopak do jeho majetku patří tréninkové centrum Vista. Jediným problémem je tak výpadek e-shopu z důvodu zaplavení centrály u dodavatele a návazných potíží s výpadky v účetním programu, kvůli kterým musí mít zavřeno i kamenný fanshop na stadionu.

V KARVINÉ JEN MÁLO VODY

V Karviné si hráči po pátečním tréninku v sobotu plnili individuální plán a volnou měli neděli, což by následovalo po zápase na Spartě i tak. Se startem nového týdne začala podle původních záměrů i příprava na sobotní domácí klání s Jabloncem. Nadcházející zápas provoz hlavního stadionu nijak neohrozil. „Je to určitě důležité říci, že situace u nás zdaleka není taková, jako v jiných místech a klubech. Třeba v Opavě nebo v Petřkovicích,“ podotkl tiskový mluvčí MFK Adam Januszek.

„U nás je to relativně v pohodě. Voda se k nám dostala někdy v sobotu odpoledne, ale nebylo jí moc. Čerpáme ji ze strojovny, z elektra i od vzduchotechniky, ale není to nic hrozného, mělo by vše být pomalu vysušeno. Kamrlíky, kde jsou třeba delegáti a tak, tam už je vše uklizeno. Netknuto je i hřiště,“ pokračoval.

close info Zdroj: Robert Schedling zoom_in Sportovní centrum Kovona v Karviné v sobotu.

Jediným problémem jsou sociální zařízení pod tribunami. „Podmáčené jsou záchody, pokladny a tak. Do soboty si tím budeme muset poradit, aby fanoušci měli komfort, na který jsou zvyklí, ale věřím, že to zvládneme,“ dodal Januszek.

Většího zaplavení se naopak dočkala hrací plocha a šatny Sportovního centra Kovona. „V příštích dnech by se to snad všechno mělo dát do pořádku. A-tým je však bez omezení, určitá mají do středy jen mládežnická družstva, ale nejde o nic zásadního,“ poznamenal Adam Januszek. „Pokud nepřijde nic nenadálého, tak není důvod, aby by se v sobotu nehrálo,“ uzavřel mluvčí Karviné.