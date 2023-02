Bilo to do očí. Zatímco ofenzivní esa Baníku se marně snažila vytvořit si větší příležitost, a když už v ní byla, vždy na něčem ztroskotala. Ať už domácí obraně, brankáři Berkovcovi, či vlastní nepřesnosti. Ostravský mladík přišel na hřiště v 66. minutě místo Davida Buchty a o čtvrt hodiny později slavil. Přízemní centr Jiřího Fleišmana ze strany uklidil ve stylu velkých střelců.

„Vyplynulo to ze situace, kdy mi Fleiši dal krásný balon a spadlo to tam. Možná to bylo i štěstí, ale chtěl jsem to dát na přední tyč. A vyšlo to,“ byl rád Šín, na němž bylo znát, že víc než gól řešil výsledek. Proto svému úspěchu nedával takovou váhu, nikterak z něj nejiskřily radostné emoce. „Speciální moment? Asi s odstupem času ano, ale teď převažuje zklamání,“ odvětil.

„První poločas byl celkem špatný, nebyli jsme moc agresivní, propadali jsme v napadání, ale druhá půle už byla lepší, tlačili jsme. Jen škoda, že jsme nepřidali ještě druhý gól,“ litoval Šín s tím, že asi chyběl i kousek štěstí.

Záložník Matěj Šín si po závěrečném plácl s brankářem Zbrojovky Brno Martinem Berkovcem. Foto: Petr KotalaZdroj: Deník/Petr Kotala

„Já si myslím, že problém je, že když prohráváme, tlačíme, tak nedáme gól na 1:1. Místo toho podruhé inkasujeme. To je často zlomový bod,“ pokračoval v důvodech dalšího nezdaru Baníku, na kterém se stejně jako na podzim podílel útočník Zbrojovky Jakub Řezníček. „Měli jsme být přesnější. Už s Jabloncem bylo vidět, že nám střelba moc nešla,“ doplnil Matěj Šín.

Výkon a celkově cestu ostravského talentu ocenil i kouč Pavel Hapal. „Samozřejmě mám radost, myslím, že i pro něj je to velká věc. Škoda, že jsme nevyhráli, bylo by to radostnější,“ podotkl. „Každopádně z něj roste výborný hráč, na tréninku vypadá skvěle, tak snad v tom bude pokračovat,“ doplnil Pavel Hapal.

Kolik bude první zásah v nejvyšší soutěži stát jeho peněženku, sám Matěj Šín nechal na pokladníkovi Nemanju Kuzmanovičovi. Rozhodně tím ale zakončil jednu kapitolu svého života. „V době léčby jsem se těšil na první trénink s kluky. Dnes je pro mě celkově návrat jedna velká radost. Tímhle bych to ale celé ukončil,“ naznačil Matěj Šín, že za posledním rokem dělá tlustou čáru a nyní hodlá koukat dopředu.