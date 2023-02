Postupem času se nebojí vytasit i nejrůznější historky, či hlášky. Třeba o vztahu právě ke škole. „Vzor studenta jsem nebyl, ale vzpomínám na ni rád. Jen učitelé asi ne,“ směje se Karel Pojezný.

Jak se cítíte po více než půl roce v Baníku Ostrava?

Dobře, vše si už sedlo. Našel jsem si mezi spoluhráči kamarády, zařadil se, takže jsem rád, že jsem zůstal a nevracel se do Pardubic. Myslím si, že jsem se od léta zase posunul, vím, na koho se obrátit, když něco potřebuji. Celkově jsem si zvykl.

Na co jste si zvykal nejvíc?

Skrze fotbal asi na nic, ale životně na bydlení. V Pardubicích jsme byli s kluky na intru, tady v Ostravě jsem začal bydlet sám s přítelkyní. Na druhé straně města.

Takže přejíždíte z jednoho konce na druhý?

No, úplně ne, k vítkovickému stadionu. Ale na to, že jsem z Jihlavy, tak je to až moc daleko. (usmívá se)

Ale na zápas to máte kousek…

To je pravda. Ale už jsem se s Ostravou sžil. I když je tu jiný tlak, než jsem zažíval jinde. Je to velké fotbalové město s řadou fanoušků, kteří na hřišti sledují každý váš krok.

A na ulici vás poznávají?

Já ven moc nechodím. Ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by mi někdo něco řekl.

V jarní části nastupujete ve stoperské dvojici s Davidem Lischkou na pravé straně, byť jste levák. Vyhovuje vám to?

S Lišákem je to fajn. Důležité je také to, že i on může nastupovat napravo, takže kdyby se mi tam nedařilo, můžeme se přehodit. Abych pravdu řekl, tak myslel jsem, že to bude horší, ale tím, že Jury (Juroška), a obecně naši krajní beci, si hodně odskakují, tak to můžu hrát z první levačkou. Proto to není problém.

Přitom v prvním kole ve Zlíně jste hráli obráceně…

Přehodil nás trenér. Že to zkusíme takhle. Přijde mi, že když nás soupeři přečtou, tak vědí, že jsem na pravé straně levák, a zavírají spíše Lišáka. Já pak mám víc prostoru to vyvážet. Ale naše výhoda je, že jsme oba herní stopeři, takže nám nevadí, když soupeř jednomu z nás neumožní rozehrávku.

Z tribuny se zdá, že si ale i na pravou nohu dost věříte…

Věřím, ale není to až tak, že bych to kopl křížem jako to umím levačkou. Krátké nahrávky, nebo podkopy jakžtakž jdou, delší míče už nejsou tak důrazné a přesné.

Prý jste začínal ve středu zálohy. Je to tak?

Ano. Až do devatenáctky. Pak mi trenér v Jihlavě, pan Průša, řekl, že mě zkusí na stopera, protože středních záložníků máme hodně. A od té doby jsem tam zůstal. V áčku už pak na to všichni zapomněli, byl jsem jen stoper. Rád bych se tam vrátil, ale v mládeži se tam tolik nenadřete. Když tady vidím, kolik toho Kali (Filip Kaloč) naběhá za zápas, tak by to už bylo těžké. Hlavně na dech. Pozičně bych to zvládl, ale udýchat by to bylo složité.

Každopádně jste díky tomu konstruktivní, nikoli jen „bouchač“, který každý míč pošle na tribunu, co myslíte?

Jo, to určitě. Ale to je asi i dobou, protože v Jihlavě i stopery učili rozehrávat. Myslím si, že celá naše generace je vedena ke konstruktivnosti, nikoli být jen destruktivní.

Jak se vám tedy spolupracuje s brankářem Janem Laštůvkou, který je ještě „stará škola“?

Dobře. Lašty vidí hru, vidí fotbal, podle toho vyhodnocuje i situace a snaží se zapojit do rozehrávky. Navíc je výborný na čáře. Tady platí to, co i u hráčů v poli. Každý jsme nějaký. Holt někdo má rozehrávku, někdo je soubojový. Ale do hodnocení gólmanů se nechci pouštět, přece jen jim úplně nerozumím.

Jihlava má i hokej, na Vysočině je populární také biatlon. Byl fotbal pro vás vždy první volbou?

Ano, protože taťka fotbal hrával, mamka chytávala, takže já ani nic jiného nezkusil. Chvíli jsem ještě plaval. Hokej mě ani nenapadl. Bruslit umím, ale je to na mě asi moc kontaktní sport.

Takže z pohledu postu jste šel spíše ve šlépějích taťky?

Právě že ne, úplně na začátku jsem chytal. Asi jsem ale nebyl nijak dobrý, navíc se to přestalo líbit taťkovi. Prý že jsem lenoch, neběhá se tam, je to pro mě moc pohodlné, tak jsem šel do pole. A už od přípravek hraji na šestce, což byl taťkův post.

Co na to maminka?

Já myslím, že dobré. Taťka jí to vysvětlil, že bych měl být aktivnější a nestát jen v bráně. Je to v pohodě. Nepřipadá mi, že by měli mezi sebou rozpory kvůli toho, že nechytám.

Na jakou úroveň to rodiče vlastně ve fotbale dotáhli?

Taťka hrál podle mě krajský přebor, ale nejsem si jistý. Nechci ho urazit, jestli nebyl ještě výš. (směje se) Pak byl i rozhodčím. A mamka chytala ligu v Jihlavě. Myslím, že byla i v reprezentaci do 21 let… Vlastně určitě, vyprávěla mi, že byla v Anglii.

Takže mamku jste už vyrovnal…

Ano, ale určitě to nebyl sen, nebo cíl.

Popis fotky: ČR 21 - Andorra 21 - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Izan Fernandez, Karel Pojezný, Ot Remolins Ostrava - Rovněž Baník Ostrava požádal o uvolnění fotbalistů Zdroj: ČTK

Jsou rodiče vašimi největšími fanoušky?

Rozhodně. Taťka mi občas řekne, že kdybych pořádně makal, mohl jsem být jinde. Ale věřím, že je šťastný, doufám, že i hrdý, protože odmalička byl i mým trenérem. Náročným. A je pořád. Říká mi, co dělám špatně, posílá videa, na zápasy jezdí, ale třeba po dvou dnech si zavoláme a ještě jednou to probíráme. Určitě mi přejí i ségra s bráchou, který ještě chytá. Zrovna někam přestupoval. Já nevím… Rantířov? Klub si přesně nevybavím, ale už to není to nejhorší, jako dřív. (směje se) A i sestra vlastně byla v brance, ale kvůli škole nestíhala a už chodí jen do posilovny.

Brankářina se tedy neuchytila ani u sourozenců…

Ne, protože brácha je taky líný. Nechce se mu nic dělat, tak šel do brány. Ale jak jste se ptal na to fandění, nemůžu zapomenout na přítelkyni a její rodiče. I ti mi drží palce a mám v nich oporu.

Co byste ale dělal, kdyby fotbalová kariéra nevyšla?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, takové plánování nemám moc rád. Ani když jsem v Jihlavě hrál druhou ligu, tak jsem si neříkal, že chci do první. Nechával jsem tomu volný průběh. Tak to mám celý život. Hrál jsem fotbal, a doufal, že se uchytím, ale žádné zadní vrátka jsem si nenechával. Přitom mi spousta lidí říkalo, abych si něco vystudoval, co by mě bavilo. Samozřejmě rodiče na známky dbali, po špatných byli naštvaní, ale nevzpomínám si, že by mě hnali do školy, abych měl papír. Myslím si, že stejně jako já doufají v ten fotbal. Že vydržím a prosadím se.

Byla mamka s tátou vašimi vzory?

Tím, že jsem s nimi hodně jezdil po fotbalech, tak ano. Taťka už pak nepískal, ale ve fotbale se pohyboval. Když to tak řeknu, tak vzor byla mamka a trenér taťka. Víkendy jsme trávili spolu a na fotbalech, protože mamka hrávala v pátek, nebo sobotu, taťka pískal neděle. A mě to vyhovovalo.

Po kariéře se tedy vydáte na dráhu rozhodčího?

To ne. Já to zkoušel, když jsem byl v devatenáctce, a na mně, jak se zařve, tak končím. Nebaví mě to. Nebudou na mě řvát. (usmívá se) Samozřejmě i na hřišti se může stát, že na vás pokřikují, ale v Ostravě jsem si na tlak zvykl. Tady když se neřve, tak je to spíše špatně. Už jsem se s tím srovnal.

Když byla řeč o škole, tak nedávno jste s Davidem Lischkou zavítal na debatu s dětmi na ZŠ Jana Šoupala. Jaké to bylo?

Škola byla fajn, i když já příliš poctivý student nebyl. Jedničky jsem domů nenosil, mamka mě za vysvědčení nechválila. V Jihlavě jsme aspoň měli štěstí, že naše třída byla spojena s plavci, takže jsme měli mezi sebou i hezké holky. A po škole následoval buď fotbal, nebo počítač. Ale třeba ještě ve třetí třídě jsme si chodili kopat s bráchou. Sice vzor školáka jsem nebyl, ale na školu rád vzpomínám. Jen učitelé asi ne. (usmívá se)

Byl jste sígr ze zadní lavice?

V zadní lavici jsem seděl, ale za sígra bych se neoznačil. Hlavně v Jihlavě je to malinké, tam zná každý každého, a těžko byste si dovolil být na někoho hnusný. Nebo dělat bordel ve škole. Také jsme učitelům řekli své, odmlouvali jsme, ale v rámci mezí. Je pravda, že dneska ta mladá generace je neuvěřitelně drzá. Když jsem byl v deváté třídě, tak nás u okýnka na výdej obědu předbíhali třeťáci. Přitom my kdysi před deváťáky z toho obědu radši rovnou utíkali. I s lžící v puse. Je to ale asi dáno dobou.

Máte vtipnou historku spojenou se školou?

Jo, ale i s alkoholem, kterou nevím, jestli můžu říkat. No.. Každý školní výlet byl fajn. Na Vranově to bylo úžasné, jen si z toho nic nepamatuji. Ale chci tím říct, že jsme byli super parta, která se spolu baví dodnes. V Jihlavě mám nejlepší kamarády, takže se rádi střetáváme, když přijedu. I s kámoškami, ale to bych asi neměl říkat, protože mám přítelkyni. (usmívá se) Člověk si uvědomí, že až budoucnost tvoří ze starých historek příběhy.

Co vám po letech říkají tehdejší učitelé, když se potkáte?

Teď nedávno jsem jednoho ze základky potkal, pokecali jsme samozřejmě jinak, než na škole. Tam to bylo na ostří nože. Měl nás na angličtinu, já na ni moc nebyl. Ale už je to pryč, takže to bereme s humorem. Jiná paní učitelka vedla plavání, a my ji tam chodili mrknout na holky. Posledně byla na mě také příjemná. Asi si mě pamatovala. Celkově bych to už označil za kamarádství. Zajímavé ale je, že občas potkám někoho a zeptá se mě: „Jak to jde v Pardubicích?“ Prostě ne každý ví, kde teď hraji. Pochopitelně ale padají i vtípky na to, že jsme prohráli. I já jsem objektem, ze kterého si dělají srandu.

Jaká tedy byla debata s dětmi?

Bylo to fajn. Přiznám se, že děti mám rád. Ne ty úplně malé, které brečí a křičí, ale tyhle odrostlejší jsou super. Zvlášť když tohle byli fotbalisté, kteří se o sport zajímají, takže spolupracovali. A mají otázky, kterých se nebojí. Já bych se Laštyho nikdy nezeptal, jaký má plat, ale děti to nevnímají a berou to jako práci. Jsou zcela upřímné. Co je napadne, na to se hned zeptají. Kolikrát je těžké jim odpovědět. Je to od nich ale hezké a čisté. Jsou přímé.

A jaká padla nejtěžší otázka „na tělo“ na vás? Byl to ten plat?

Ano, klasická otázka. Kam přijdete, jsou tam děti, tohle zazní. Nebo se zeptaly, co si rád uvařím. Já, který vařit neumí! Nechci jim lhát, takže si pak připadám trapně. Hlavně ti malí pak na vás nevěřícně koukají, že nevíte, co si o tom máte myslet.

Co jste odpověděl na otázku platu?

Naštěstí mě minula, dostal ji zrovna Lišák. Ale musím říct, že odpověděl pěkně. Zeptal se, jestli hraje fotbal, kluk že jo, a Lišák odvětil, že k tomu také jednou dospěje. Fakt se mu to povedlo.

A sám jako kluk jste zažil takovou besedu?

Jasně. Z Jihlavy je Masopust, nebo Tecl, kteří si na naši školu jezdili popovídat. A vždycky přišla otázka na plat. Když jsme hráli na podzim na Slavii, tak jsem Standu potkal, pokecali jsme, udělalo mi radost, že si mě pamatoval, protože když já mu podával míče, tak mě vozil na tréninky. Dokonce s ním chodila ségra mého kamaráda, takže ho sleduji a uznávám. Jako všechny kluky, kteří byli v Jihlavě a něco dokázali.

Když se řekne ‚Baník Ostrava‘, co se vám vlastně vybaví?

Asi bojovnost. Bojové podmínky. Ale i srdcaři. Každý tady pro Baník dýchá, nikdo tu není jen pro to, aby si to tu jen odkopal, chce pro klub maximum a dostat ho tam, kam patří. A fanoušci… Je vidíte všude. Když přijel Baník do Jihlavy, tak jste je slyšel kdekoliv. A to platí o celé republice. Ten tým je všude doma. S Baníkem mám spojené i utkání v devatenáctce.

Povídejte…

Drželi jsme tu stav nula nula, ale v 89. minutě proti nám pískli penaltu, která nebyla. Pak se vláčíte tři a půl hodiny naštvaný autobusem domů. Teď se tomu směji, ale tehdy to nebylo příjemné. Dodnes i pamatuji, co všechno řval a jak byl naštvaný trenér. To nejde publikovat. Je ale pravda, že Jihlava víc žila při zápasech se Spartou a Slavií. To se chodilo.

Jak vnímáte nadcházející měsíce, které by i ve vašem případě měly vyvrcholit na mistrovství Evropy do 21 let? Může to být zlomový půlrok pro vaší kariéru?

Upřímně, teď mám Baník. Podzim nám moc nevyšel, takže dělám vše pro klub. Až dojde čas na reprezentaci, tak budu řešit šampionát. Přitom se mě hodně lidí na to ptá, jak se těším a tak. Vždyť já ale ani nevím, jestli tam pojedu. Neovlivním rozhodnutí trenéra. V každém tréninku se chci zlepšovat, v každém zápase zahrát co nejlépe, zdokonalovat své dovednosti a minimalizovat nedostatky. Doufám, že mě každý půlrok posune, nikoli jen tento proto, že je Euro. Jsem ve skvělém týmu, který mi pomáhá, a nevnímám, že mě něco může zabrzdit. Jsem pozitivní.

V sobotu hrajete v Brně (15 hodin), odkud to do Jihlavy není daleko. Je to pro vás speciální zápas, nebo obyčejný ligový jako jiné?

Nechci Jihlavu hanit, ale když jsem hrál druhou ligu, chodilo dvě stě tři sta fanoušků. To víc baníkovců jede do Teplic, nebo Liberce, než tam přišlo na domácí zápas. V tomto je to pro mně jiné. Příjemné. Vždyť můj první zápas se Celtikem byl vyprodaný. Patnáct tisíc lidí. To byl tlak. Vybavuji si, že když mi to řekli, tak jsem si povzdechl: „Co tam budu dělat?“ Teď už je to hnací motor. Bohužel v Pardubicích jsem domácí prostředí nezažil. O to víc se těším, až tam budeme hrát teď. To bude speciální zápas. I tím, že tam mám kamarády. A Brno? Není to ani pro Jihlaváka žádné derby, takže je to pro mě klasický zápas, který chci vyhrát, protože tam jedu s Baníkem a vím, že nás požene několik stovek našich fanoušků. To je motivace.