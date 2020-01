Málo vídaný moment přišel v 51. minutě. To v šestnáctce upadl na zem Rundić a sudí nařídil pro Karvinou pokutový kop. Sám postižený však usoudil, že o faul nešlo, a gestem fair play při exekuci jen posunul míč na nohu gólmana Budinského.

„Dobře jsem to udělal, ne?“ tázal se po utkání Milan Rundič. „Byl to přátelák, nejdůležitější je, aby se ukázal správně kolektiv. Jestli bych to udělal i v mistrovském zápase? To by záleželo na stavu. Kdybychom vedli 3:0, tak určitě,“ usmíval se Rundić.

„Klobouk dolů před ním. Jen bych byl zvědavý, zda by se na druhé straně stoper Baníku taky přiznal,“ řekl kouč Karviné Juraj Jarábek. „Zdálo se mi, že to penalta nebyla. Bylo to hezké gesto fair play,“ dodal trenér Baníku Luboš Kozel.

Oba trenéři pak zhodnotili i utkání. „I když jsme první poločas prohráli, tak jsme v něm podali lepší výkon. Bylo tam několik hezkých šancí, bohužel jsme nedali gól. Ba Loua pak hezkou individuální akcí dostal soupeře do vedení. Chtěli jsme prostřídat dvě desítky, bohužel se zranil Lalkovič, takže to úplně lehce neproběhlo. Druhá sestava už nepodala takový výkon. Nebyla tam plynulost hry, naopak jsem viděl hodně ztrát. Ale cením si toho, že i v únavě se hráči prali, abychom neprohráli, což se nakonec podařilo,“ pravil ostravský Luboš Kozel.

Juraj Jarábek litoval toho, že jeho tým vedení nenavýšil. „Je to v plné přípravě, ale byly tam nějaké šance, ujali jsme se vedení, kdy dal gól Ba Loua. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku. A potom po takové ztrátě, když už jsme prostřídali, a přišli tam mladí chalani, už to bylo takové rozházené. Rozhodla kvalita Baníku, měl takové dvě silnější desítky než my. U nás to pak už nemělo takovou kvalitu jako první poločas, ale říkám, že důležité je, že jsme viděly ty nové hráče, mladé kluky, v akci. Výsledek bereme, i když jsme chtěli vyhrát,“ řekl kouč MFK.

MFK Karviná – Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branky: 26. Ba Loua – 77. z pen. Stronati. Rozhodčí: Machálek – Kotík, Dresler. Diváci: 200.

Karviná: Pastornický – Putyera, Eduardo, Rundić, Čonka – Janečka, Bukata – Ba Loua (65. Tshibwabwa), Lingr, Vukadinović – Petráň (78. Mangabeira).

Baník 1. poločas: Budinský – Fillo, Pokorný, Procházka, Fleišman – De Azevedo, Hrubý, Kaloč – O. Šašinka, Baroš, Lalkovič (17. Granečný).

Baník 2. poločas: Budinský – Šindelář, Pokorný (68. Mooc), Stronati, Celba – Granečný, Jirásek, Jánoš, Holzer – Buchta, Smola.