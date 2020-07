O toho momentálně usilují pražská Slavia, ostravský Baník i Jablonec. Ozvala se už také cizina. „Zájem předních ligových klubů mě samozřejmě těší, nicméně já se zatím nemohu k celé věci vyjadřovat,“ řekl Deníku sám Lingr, a tak jsme oslovili jeho zastupující agenturu.

„O Ondřeje Lingra se zajímá několik českých klubů, registrujeme také zájem ze zahraničí. Konkrétní týmy ani jakékoliv podrobnosti z jednání však nemůžeme komentovat. Veškeré kroky jsou prováděny v úzké kooperaci s hráčem i klubem MFK Karviná, který má samozřejmě zájem o Ondrovo setrvání v kádru. Intenzivně situaci řešíme, jasno by mělo být v nejbližších týdnech,“ uvedl Pavel Pillár, ředitel komunikace agentury Sport Invest.

Karviná už přišla o dva hráče z jarního útočného tria trenéra Jarábka. Taiwa následoval Ba Loua, který se ve středu poprvé hlásil v Plzni. Přijít ještě o Lingra, skládali by Slezané zcela novou útočnou formaci, a to v rekordně krátké letní pauze. Proto by Karviná Lingra ráda udržela. „Po sportovní stránce bychom si moc přáli, aby Ondra zůstal u nás,“ přiznal manažer Karviné Lubomír Vlk.

Snem karvinského mladíčka je zakotvit někdy na Britských ostrovech a zatím jde postupnou cestou, jakou volí většina hráčů. Malý český klub, poté špičkový český klub, malý evropský klub a následně špičkový evropský klub.

V dresu Karviné odehrál Ondřej Lingr 72 zápasů, debutoval v sezoně 2016/17 a dal osm gólů, z toho ale sedm v posledním ročníku. Přidá v karvinském dresu ještě nějaké?