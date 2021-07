Právě pod vedením této dvojice naběhali Slezané desítky a desítky kilometrů. Především pak na soustředění v Kroměříži. „První dva týdny letní přípravy jsme se věnovali nabírání velkých objemů, vytrvalostním běhům na delší vzdálenost, delší časové úseky, aby hráči měli co možná nejlepší základ a dlouho z toho v průběhu sezony těžili,“ říká v rozhovoru pro Deník Špavelko.

Šestadvacetiletý kondiční kouč, bývalý fotbalista, který má ve svém životopise kromě svých soukromých aktivit štace v dříve druholigových Vítkovicích, třetiligových Petřkovicích, či florbalovém FBC Ostrava, přišel do Baníku s nástupem Ondřeje Smetany do pozice hlavního trenéra A-týmu letos v březnu.

Žezla nad „fyzičkami“ prvoligového Baníku se chopil rychle a nikoho nešetří. „Pár hráčů z šatny jsem znal. Buď jsme spolu hráli, nebo jsme se ve fotbalovém prostředí už potkali. O to to bylo jednodušší,“ přiznává Špavelko, pod jehož velením byl i velezkušený brankář Jan Laštůvka. „Pracovat s takovým hráčem je pro mě pocta, ale nepotřebuje vést. Sám se trénuje a ví, co jeho tělo potřebuje,“ podotýká Dominik Špavelko.

BĚHÁNÍ SNÁŠEL ŠPATNĚ

On sám patřil k drtivé většině fotbalistů nemilující fyzický dril, kterým každá příprava začínala a bylo jí věnováno několik týdnů. „Řeknu to na rovinu, já to snášel špatně,“ usmívá se Špavelko. „Nadával jsem na to, ale myslím, že tohle k tomu patří. Prostě to ze sebe vypustit, ulevit si, ale u toho by to mělo zůstat. Pak je nutné se zase kousnout, zatnout zuby a jet dál,“ dodává.

V uplynulých týdnech byl na druhé straně barikády a jistě si vyslechli s kolegou své. „To rozhodně, ale i tohle k této práci patří. Ale vše vyplývalo vždy z davu. Lítalo to zleva zprava, prostě odevšad, takže najít jednotlivce nešlo,“ krčí rameny Špavelko.

Dokonce záložník Roman Potočný v rozhovoru pro Deník prohlásil, že tohle byla těžší příprava, než jakou zažil v Liberci ještě pod Jindřichem Trpišovským. „S Alešem to nebereme tak, že to jsou dostihy mezi kondičními trenéry, který ligový mančaft v přípravě toho naběhá nejvíc. Navíc si nemyslím, že by byla nějak extrémní. Tvrdší, ale extrémní určitě ne,“ vylučuje Špavelko.

A co tedy bylo hlavní náplní? „Ano, bylo to běhavější, ale i o tom fotbal je. Kdo neběhá, nehraje, protože v dnešní době jde v tomto případě už víc o atletiku, než fotbal. Když se to přepočte na čas, jste většinu doby bez míče. Takže běháte. Zároveň ale v těch kilometrech a únavě musíte umět pracovat,“ má jasno kouč.

Dominik Špavelko v zeleném dresu Petřkovic (vpravo).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

INSPIRACE V ZAHRANIČÍ

„Doba španělského fotbalu, stylu tiki-taka, se blíží podle mě ke konci. Můžeme to vidět na mnoha týmech, včetně třeba Slavie, kde to jsou doslova běžecké mašiny. Kdo je lépe fyzicky připravený, tak to v závěru zápasu vždy překlopí na svou stranu,“ uvědomuje si Dominik Špavelko.

Kromě běhů se ale trenéři zaměřili i na rozvoj síly. Ráno proto nechyběla posilovna, odpoledne pak park. „Naběhané kilometry bych si nechal pro sebe, že věříme, že se to vše odrazí na výkonech v lize,“ doufá Dominik Špavelko.

K nabírání i vyhodnocení výsledků kluby na nejvyšší úrovni už dnes využívají techniku v čele s GPS. Baník není výjimkou. „Důležité je to jednak pro nás, ale kouká na to i hlavní trenér, takže k tomu přihlížíme. Je to zpětná vazba,“ potvrzuje Špavelko.

„Spokojeni nebudeme nikdy, to by byla cesta do pekla. My jsme v realizačním týmu nastaveni tak, že z hráčů chceme vymáčknout i to, co oni sami ani neví, že v sobě mají,“ popisuje.

Samozřejmostí je i strava. „Na tu je pes hlavně Aleš,“ upozorňuje Špavelko. „Obecně je to nezbytná část přípravy a výkonu sportovce. Od toho se to odráží,“ vysvětluje.

Inspiraci pro svou práci hledá Špavelko v zahraničí, aspoň z veřejně dostupných informací. „Ať už to jsou kurzy, či knížky, protože je vidět na top evropských mančaftech, že to má smysl, tak proč si z toho něco nevzít? Samozřejmě variantou jsou i různé stáže, ale ani tam vám ty kluby neodhalí vše ze své kuchyně, ze svého know-how. Jde spíše o běžná data, která si může kdokoli dohledat,“ uzavírá Dominik Špavelko.