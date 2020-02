První půli jste chytal proti sluníčku. Čili to bylo jako při generálce s Olomoucí…

Je to tak, tam prohrál úvodní los Milan Rundić, ten proti Zlínu nehrál, takže šel losovat Mára Janečka. Říkal jsem mu, že je potřeba vyhrát los, abychom nehráli proti slunci. Jenže on nemá možnost to ovlivnit, musí čekat, co vybere soupeř. Dopadlo to stejně, zase mi v první půli svítilo slunko do obličeje, ale nakonec to vyšlo.

Hlavně jste chytil Zlínu dvě tutovky.

Tak ta první byla vyloženě reflexivní, tam jsem měl spíš strach, že to po Fantišovi dorazí ten vysoký (Jawo), protože tam už bych sotva stihl reagovat. Naštěstí ho to přeletělo. A při té druhé jsem si věřil, že mě neprostřelí.

Posily ze Slovenska, zdá se, vyšly, nebo ne?

Dneska hráli kluci výborně. Taiwo podržel míč, ukázal kvalitu, to samé Qose. Je s námi jen dva dny, ale naskočil do toho výborně. I když se nám rozpadla obrana, nepropadali jsme skepsi. Qoseho znám ze slovenské ligy, rozdílový hráč byl už v Ružomberku. Ale měla to tak dneska většina z nás, jinak bychom nemohli pomýšlet na dobrý výsledek.

I vy jste podal skvělý výkon. Jak vnímáte, že jako zkušený gólman, který by měl mužstvo podržet, jste se předvedl hned ve vstupním utkání? A je tam i ta nula vzadu…

Takhle nepřemýšlím, nás dneska zajímala jen jakákoliv výhra, což se povedlo. Ta nula je jen příjemný bonus. Je to dobře rozjeté, ale jsme teprve na začátku cesty a je třeba to potvrdit. Samozřejmě máme radost.

Navíc jste k výhře přidali i velmi dobrý výkon, to asi potěší dvojnásob, že?

Právě. Generálka s Olomoucí byla jiná, tam byl první poločas z naší strany slabý. Druhý už byl lepší, ale nebyl až tak fotbalový jako proti Zlínu. Po takovém výkonu jsme si zasloužili vyhrát. Padl pěkný gól z nacvičené akce, všichni si zaslouží pochvalu. Takhle se hraje o záchranu.

Je to cenné vítězství i z toho důvodu, že v obraně došlo na poslední chvíli ke změnám?

Ano, Čony (Matúš Čonka) věděl od pondělka, že hrát nebude, ale Milan (Rundić) vypadl teprve včera (v pátek). Zip (Jan Moravec) je ale zkušený hráč, takže jsem neměl obavy, že by to na kraji nezvládl. A na stoperu byl zase Mára Janečka, za ním jsem už odchytal dost zápasů, a tak jsem věděl, co mám od něj čekat. Šindy (Martin Šindelář) je taky zkušený stoper, obavy jsem neměl.

Domácího vítězství jste se dočkali až v desátém zápase. To je asi důvod, proč jste tak dole, že?

I o tom jsme se bavili. Rozdíl mezi námi a Zlínem je v domácích zápasech. Ale když budeme takhle jezdit, tak je šance.