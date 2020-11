Že se mohou profesionálové od středy vrátit k tréninku v uzavřených prostorách a při splnění přísných hygienických podmínek i k ligovému zápolení, informoval na úterní dopolední tiskové konferenci Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. Ta se dohodla s ministerstvem zdravotnictví na udělování výjimek pro profesionální sport.

„Podmínky zveřejníme během dne. Budou zahrnovat pravidelné testování před každým zápasem, rozestupy a limitovaný počet lidí na zápasech,“ řekl Hnilička. „Rádi bychom, aby se hrálo již o víkendu,“ uvedl Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace. Výkonný výbor LFA má zasedat odpoledne, poté vyhlásí definitivní stanovisko.

„V připravenosti jsme logicky nejdál. Máme ohromnou výhodu, že můžeme čerpat z okolních lig i přísného protokolu UEFA pro účastníky svých pohárových soutěží. Děláme všechno pro to, abychom začali už v pátek předehrávkou Jablonce proti Brnu,“ dodal Svoboda. Jinými slovy: liga by mohla o víkendu pokračovat kompletním programem.

Navázat by se přitom mělo tam, kde se soutěž přerušila. Fotbalisté Karviné by se tak představili doma proti Bohemce, pravděpodobně v neděli, ale na upřesnění programu si ještě musíme počkat. Naposledy hráli Slezané v nejvyšší soutěži přesně před měsícem. V sobotu 3. října vyhráli v Brně. Od té doby jen trénují a jistý čas ani to ne.

„Největší problém je podle mě v zápasové praxi. Nikde v Evropě není situace růžová, ale s výjimkou Izraele se všude fotbal hraje,“ uvedl na webových stránkách karvinského klubu stoper Karviné Martin Šindelář.