„Čeká nás další derby, a nemůžeme si myslet, že lehčí, než s Baníkem. Podle nás to bude podobné a náročné běžecky. Musíme se Opavě vyrovnat bojovností i nasazením, a přidat fotbalovou nadstavbu, která může rozhodnout,“ míní Marek Bielan, asistent trenéra Jarábka na karvinské lavičce.

Karvinští by mohli do druhého derby v řadě vyběhnout v lepším rozpoložení, když už mají na kontě alespoň bod. Stále však do týmu zabudovávají nově příchozí hráče.

„Postupně si na sebe zvykáme, jistí obměna kádru tady je a hráči do sebe potřebují dostat herní návyky, které po nich vyžadujeme. Ale věřím, že to půjde. Třeba proti Baníku hráči jako Mikuš či ve druhé půli Twardzik, z kterého po první půlce spadl ostych, zahráli moc dobře. Jsem optimista a naše mužstvo bude postupem času určitě mnohem silnější,“ říká Bielan.

Karvinští by vzhledem k těžkému losu dalších kol (Sparta, Liberec, Mladá Boleslav) brali v Opavě minimálně bod, spíš tři. „Jeden máme s Baníkem, ten bychom před utkáním brali, ale zejména po průběhu druhého poločasu, během kterého z nás spadla nervozita, a mohli jsme i vyhrát, je to mírné zklamání. Proto potřebujeme z Opavy něco přivézt, ideálně výhru. Opava však odehrála v Plzni výborný minimálně první poločas a bude chtít také vyhrát. Věřím ale, že máme na více postech kvalitnější hráče a projeví se to,“ přál by si Bielan ze slezského derby plný bodový zisk.

K tomu bude potřeba zlepšit koncovku. „Proti Baníku jsme sice ani jednou netrefili bránu, ale aktivní jsme byli a šance si vypracovali. Škoda, že to nevyšlo třeba Smržovi nebo Papadopulosovi, jehož souboje se Stronatim byly na vysoké úrovni,“ ocenil přínos nové posily Bielan.

K dispozici už Karvinským bude Martin Šindelář, který přišel před pár dny z Ostravy a strávil v Karviné jarní část posledního ročníku. „Máme do obrany z čeho vybírat, a to je dobře. Konkurence musí být,“ pochvaluje si Marek Bielan.