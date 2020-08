Čerstvě třicetiletý odchovanec Brumova se oklikou přes Žižkov, Liberec a Zlín vrací do klubu, který si jej vyhlédl z divizního Brumova ještě ve druhé lize. Bartošák tehdy přišel do Slezska s Olinem Bartozelem, svým fotbalovým dvojčetem, na rozdíl od kamaráda se ale prosadil v profifotbale.

V roce 2013 odešel do Žižkova, ale za dva roky už byl v první lize poté, co si jej vyhlédl Slovan Liberec, se kterým nakoukl do pohárové Evropy. Zahrál si v Evropské lize pod trenérem Jindřichem Trpišovským, pod kterým působil právě ve Viktorii Žižkov, a dokonce dostal pozvánku i do reprezentace. Tehdejší reprezentační kouč Pavel Vrba nominoval Bartošáka pro přátelská utkání se Srbskem a Polskem, a právě proti Polsku se objevil v základní sestavě.

Poslední tři sezony strávil Bartošák ve Zlíně, se kterým si také zahrál Evropskou ligu. S Fastavem vyhrál i Česko-slovenský Superpohár v roce 2017. Po vypršení tříleté smlouvy zamířil Lukáš Bartošák zase do Karviné, kde s ním trenéři počítají na levou stranu hřiště.

„K návratu mě přiměla přímá reakce Karviné a skvělá domluva. Rád bych mužstvu pomohl ke klidnému středu tabulky, abychom neměli problémy se záchranou,“ řekl po podpisu smlouvy Bartošák.

„Při jednání s Lukášem jsme sázeli na to, že zná zdejší prostředí, protože v klubu už v minulosti působil. Je to podobný případ jako transfer Tomáše Jursy. Jsme rádi, že i Lukáš kývl na naši nabídku a doufám, že nám v nové sezoně pomůže. Je to už také ostřílený hráč,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.