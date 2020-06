Nicméně o tom, že je na dobré cestě, svědčí poslední zápasy, kdy přišel na hřiště jako střídající hráč a pokaždé se objevil v obrovské šanci. V Teplicích trefil břevno, proti Opavě mohl dát vítězný gól.

„To mě mrzí víc, tam jsem mohl rozhodnout o výhře a dva body navíc by nám pomohly,“ sypal si popel na hlavu Dávid Guba.

Cítíte, že se dostáváte do herní pohody, ve které jste byl loni?

Každým tréninkem se cítím lépe a lépe. Ještě to samozřejmě není ideální, ale pozitivní je, že v těch šancích jsem.

Co vám ještě schází?

Potřebuji hlavně nabrat zápasovou praxi a začít sbírat větší minutáž. Budu se snažit trenéry přesvědčit, že si pobyt na hřišti zasloužím a sám sobě chci dokázat, že mám na to se dostat do bývalé formy. Pomohl by klasický ligový režim s týdenním tréninkovým cyklem a víkendovým zápasem.

Toho se na konci sezony dočkáte. Váš zápas s Příbramí byl přesunut právě na víkend, na neděli 12. července…

Ano, víme o tom, že se v lize posouvají termíny.

Teď jdou ale zápasy ještě v rychlém sledu, stihli jste si vyhodnotit duel s Opavou a připravit se na Olomouc?

Na Olomouc se pořád připravujeme. Věřím, že pokud podáme stejný výkon jako proti Opavě, a konečně už dáme nějaké góly, že za to budeme odměněni. Zatím chybí především ty branky, možná i potřebné štěstíčko. Kdybychom jej měli proti Opavě, mohlo to také skončit třeba 4:0. Šancí jsme měli dost.

Olomouc už je, na rozdíl od vás, zachráněná. Myslíte, že do utkání pošle své mladíky, aby se oťukali v lize?

To netuším a ani nechci spekulovat. Většinou to bývá tak, že právě mladíci se chtějí ukázat a odevzdají úplně vše, zatímco stabilní hráči pod dojmem záchrany už do toho tolik dávat nemusí. My se připravujeme na naši hru a soustředíme se na vlastní výkon.

Věříte, že byste se ještě mohli vyhnout baráži? Nebo jste spíš realista a s baráží spíš počítáte?

Já věřím v sílu našeho mužstva. Pokud se nám konečně podaří vyhrát venku, a že by už bylo načase, tak se ještě pokusíme baráži vyhnout. Ještě hrajeme se Zlínem vzájemný zápas. Bojovat budeme do úplného konce.