Permanentní vstupenky na novou sezonu lze konečně zakoupit i v Karviné. Opožděný start způsobila koronavirem posunutá koncovka ligové soutěže, takže fanoušci z Karvinska si mohou zajistit permanentku na novou sezonu až nyní. Prodej potrvá do 7. září.

Začíná prodej permanentek na fotbalovou Karvinou. | Foto: Michal Chadim

Cena permic pro stávající permanentkáře se bude pohybovat od 500 do 1400 Kč, pro nové zájemce se ceny pohybují od 500 do 1700 Kč. Oproti minulé sezoně se jedná o slevu 200 korun. V prodeji budou klasicky tři druhy permanentních vstupenek (základní, zlevněné pro studenty, důchodce nad 60 let a ZTP, a také dětské pro děti od 7 do 15 let). Majitel permanentky má zajištěn vstup na všechny domácí zápasy Karviné. Nové permice lze zakoupit od této neděle 30. srpna od 11 hodin ve vestibulu hlavní tribuny karvinského stadionu.