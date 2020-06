Fotbalisté MFK Karviná a SFC Opava se v rámci nadstavby o záchranu utkají o klíčové sezonní body. Karviné se po koronapauze hrubě nedaří, nedává góly, naopak je inkasuje. Od poslední Opavy ji už dělí jen tři body.

„Musíme už konečně zabrat jako tým. Hlavně nesmíme pořád vyrábět takové hrubky, jaké jsme v posledních zápasech udělali,“ štvou okaté chyby v defenzivě karvinského trenéra Juraje Jarábka.

Klíčoví hráči Karviné jsou z formy, mužstvo táhne svými góly jen Ondřej Lingr, a to nemůže na záchranu stačit.

„Nemůžeme ale plakat, je třeba se s tím porvat. Opava určitě cítí velkou šanci se k nám dotáhnout, tomu musíme zabránit,“ vyhlašuje Jarábek jasný plán. Pevně věří, že v nejdůležitější chvíli hráči zaberou. „Pořád to máme ve svých rukou, každý hráč k tomu ale musí přistoupit poctivě, udělat maximum pro to, abychom už přestali dostávat laciné góly,“ říká kouč.

Opava přijede do Karviné měsíc poté, co s ní na domácím trávníku hrála 0:0. Mimochodem, i na podzim v Karviné skončilo slezské derby remízou (1:1). „Karviná má dobře poskládaný tým. Nebude to vůbec jednoduché utkání, ale to pro nás není žádné v lize. Musíme bodovat, už není kam uhnout,“ je si dobře vědom stávající situace v tabulce i opavský trenér Radoslav Kováč. „Navíc máme co napravovat. Ve Zlíně jsme dostali hloupé góly, a to už se nesmí opakovat,“ upozorňuje mladý kouč prakticky na totéž, co nyní trápí Karvinou.

Jisté je, že sestava Opavských dozná změn. Chybět bude Jan Schaffartzik, který se ve Zlíně zranil, dokonce musel na operaci a letošní sezona pro něj skončila. „Honza se na postu stopera našel. Proti Budějovicím odehrál dobrý zápas. Jeho absence je pro nás komplikací,“ uznává čtyřicetiletý šéf opavské lavičky. „Pro nás to zásah do sestavy bude. Změn ale bude více. Na výkon ve Zlíně musíme zareagovat,“ vysvětluje. Naopak chybět by v základní jedenáctce neměl veterán Pavel Zavadil, který duel ve Zlíně vynechal kvůli drobným zdravotním problémům.

Vzhledem k postavení v tabulce potřebuje Opava bodovat. „Body potřebujeme. Do Karviné si jedeme pro tři. O ničem jiném se bavit nemůžeme,“ říká trenér Slezského FC Opava. Domácí to však vidí úplně stejně…

Zajímavé utkání začíná v 17.30 hodin před kamerami České televize.