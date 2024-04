/ROZHOVOR/ Moc nechybělo a byl by totálním nešťastníkem derby. Prakticky vše, co letělo na bránu, skončilo v síti. První (a neuznaný) gól Tanka, dalekonosná rána Ewertona i ve druhé půli penalta stejného hráče. Karvinský brankář Dominik Holec si v duelu 28. kola fotbalové FORTUNA:LIGY na půdě ostravského Baníku téměř nesáhl na míč, hosté přesto vezou z Vítkovic cenný bod za remízu 2:2. A že dostal gól z šedesáti metrů? To jej tolik netrápilo. „Není to poprvé, kdy to na mě někdo takhle zkoušel,“ prohlásil zkušený gólman.

Nezaváhal jste při návratu do branky?

Nechci, aby to znělo namyšleně, ale nezaváhal. Vracel jsem se hned, ale on to trefil takovou silou… Sice to šlo z dálky, ale to byla rána jak z děla a balon zapadl rovnou pod břevno. Musím se na to ještě podívat, ale trefil to neskutečně. Znehodnocovat to tím, zda jsme se zasekl, nebo ne, to mi nepřijde na místě.

Kdy jste začal tušit, že je zle?

Hned v prvním okamžiku. Vždycky jsem stál vysoko a vždycky budu, na tom se nic nezmění ani po tomto gólu. Mám tak stát, kdyby hráli balony za obranu, což hrají často. To, že to ustřelil, jak to ustřelil, to je neskutečné, ale pro mě je Ewerton jeden z nejlepších hráčů v lize a potvrzuje to každým zápasem. I dneska. Že takovým způsobem, je pro mě samozřejmě škoda, bude to teď všude. Samá videa, nevím, co všechno, ale nejsem první ani poslední, kdo dostal takový gól. Dělat si z toho takovou hlavu, není namístě.

Máte nějaký seznam hráčů, kteří by se o podobnou střelu mohli pokusit?

Ne, kdybych na to měl myslet, tak bych nahoru nevylezl. Člověk s tím ale musí vždycky trochu počítat, ale to jak to trefil… Dávat si do hlavy nějaký seznam… Víme, jakou kopací techniku má, jasné, ale myslet při každém doteku s míčem, když ho má, zda mě náhodou nebude přehazovat, to se nedá. My ale máme nakonec bod, který je pro nás zlatý. Jsme sice poslední, ale každý zápas hrajeme dobrý kompaktní fotbal, měli jsme teď Plzeň a Ostravu, kteří jsou třetí a čtvrtí. Jsem za tyto body extrémně vděčný. Dovolím si tvrdit, že před dvěma třemi měsíci s nimi nikdo nepočítal, všichni předpokládali, že nás porazí o dva tři góly a v suchém triku. Dnes kluci na hřišti zase nechali život. Budu se opakovat jako po Plzni. Takto se hraje o záchranu, bojuje se život. My jsme dneska dvakrát prohrávali a za to si chalani zaslouží absolutorium, A jdeme dále. Další zápas hrajeme doma a připravíme se co nejlépe, abychom ho zvládli.

Ewertonovi jste to mohl vrátit, kdybyste mu chytil penaltu. K míči jste neměl daleko, že?

Nechybělo moc, ale zase to byl gól. Vrátit jsem mu to mohl, ale v tom momentě jsem se soustředil na to, že mám vybranou stranu a do té jsme šel. Utáhl to dobře. V tomto zápase je to pro něj 2:0, ale body jsme si rozdělili. Pro nás velmi cenný bod od soupeře, který chce hrát evropské soutěže. My máme z minulých čtyř zápasů výhru, dvě remízy a prohru, kdo by to před dvěma měsíci řekl? Musíme zůstat pokorní, vážit si každého bodu a jít do každého zápasu s takovým nasazením. I dnes jsme si vytvořili šance, dvě proměnili, možná kdybychom jich využili více… Ale to bychom chtěli moc. Máme bod a musíme mít hlavy nahoře. Chalani si zaslouží velkou pochvalu. Je to dodání sebevědomí do dalších zápasů.